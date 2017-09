No OCTA Garantijas fonda vairs nesegs zagtu transportlīdzekļu nodarītos zaudējumus

Likuma grozījumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz nepieciešamību pilnveidot un papildināt spēkā esošās Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma normas, atbilstoši precizējot dažas OCTA likuma normas, kas jau ieviestas ar Eiropas Savienības direktīvām OCTA jomā, skaidro Finanšu ministrija.

OCTA likums līdz šim neregulēja vairākus jautājumus, piemēram, to, kam jāslēdz OCTA līgums attiecībā uz tirdzniecībai paredzētiem Latvijā no uzskaites noņemtiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar tirdzniecības numura zīmēm, jo atbilstoši spēkā esošajam regulējumam tirdzniecības uzņēmums (komersants) ar šādiem transportlīdzekļiem drīkst piedalīties izmēģinājuma braucienos; OCTA polises nepieciešamību speciālajai militārajai tehnikai, kā arī neierobežoja apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās termiņu - likumā nebija noteikts termiņš, cik ilgā laikā pēc līguma noslēgšanas līgumam jāstājas spēkā.

Tāpat vairāki punkti ir dažādi interpretējami vai novecojuši.

Ar likumprojektu paredzēts OCTA likumā veikt grozījumus, lai izslēgtu Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) pienākumu no OCTA Garantijas fonda kompensēt apdrošinātāju noteikto apdrošināšanas prēmijas maksājuma samazinājumu OCTA likumā noteiktajos gadījumos.

Tāpat iecerēts noteikt jaunu regulējumu attiecībā uz apdrošināšanas līguma spēkā stāšanos ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas, OCTA nepieciešamību speciālajai militārajai tehnikai, tirdzniecības uzņēmuma (komersanta) pienākumu noslēgt OCTA līgumus attiecībā uz tirdzniecībā pieņemtiem Latvijā no uzskaites noņemtiem transportlīdzekļiem, apdrošinātāju un LTAB tiesībām noteiktās situācijās iesniegt regresa prasības, kā arī to, ka turpmāk no OCTA Garantijas fonda netiks segti zagtu transportlīdzekļu nodarītie zaudējumi.