Vai Latvijā apdrošināt savu profesionālo atbildību ir populāri?

«PCTA apdrošināšana nodrošina profesionālo pakalpojumu sniedzējiem iespēju pasargāt sevi no neparedzētiem finansiālajiem zaudējumiem, kas potenciāli varētu tikt radīti klientiem vai citām personām kļūdas vai nolaidības dēļ. Apdrošinātāja izaicinājums ir piedāvāt piemērotāko pakalpojumu, kas patiesi visprecīzāk atbilst katras profesijas specifikai,» skaidro Viktorija Antropova, apdrošināšanas sabiedrības BALTA (PZU grupa) īpašuma un speciālo produktu pārvaldes produktu vadītāja, norādot, ka pieprasījums pēc šī pakalpojuma turpina palielināties arī Latvijā.

«Katru gadu pieaug izdoto polišu skaits, tiek paplašināti segumi un apdrošināšanas darbības teritorijas. Saskaņā ar Latvijas likumdošanu PCTA apdrošināšana šobrīd ir obligāta 14 profesiju pārstāvjiem, un ar katru gadu šis saraksts tiek papildināts,» stāsta V.Antropova.

Ārstniecības personas izvēlas apdrošināties brīvprātīgi; atlīdzības visbiežāk izmaksā par nekvalitatīviem zobārstniecības pakalpojumiem

Lai gan ārstniecības personām PCTA apdrošināšana Latvijā vairs nav obligāta, pieprasījums pēc tās ir saglabājies augsts. Vēl vairāk – ārstniecības personas pašas var noteikt vēlamos atbildības limitus par dzīvībai un veselībai nodarītajiem zaudējumiem, kā arī morālo kaitējumu. BALTA dati liecina, ka visbiežāk šī apdrošināšana ietver zaudējumu atlīdzināšanu par nekvalitatīvi veiktiem zobārstniecības pakalpojumiem.

Grāmatveži izvēlas desmit reižu lielāku atbildību

No šī gada jūlija PCTA apdrošināšana ir obligāta arī ārpakalpojuma grāmatvežiem. Lai gan likumā «Par grāmatvedību» noteiktais minimālais atbildības limits ir 3000 eiro, pieredze liecina, ka grāmatveži pret apdrošināšanas iegādi izturas īpaši uzmanīgi, izvēloties ievērojami lielākus atbildības limitus. Saskaņā ar BALTA datiem vidējais atbildības limits šiem pakalpojuma sniedzējiem ir 33000 eiro, savukārt vidējā atlīdzība šajā segmentā – 1630 eiro. Visbiežāk atlīdzības tiek izmaksātas par sodiem saistībā ar nodokļu maksājumiem, skaidras naudas nedeklarēšanu un kļūdaini veiktiem maksājumiem.

IT nozarē atbildības limiti sasniedz miljonus eiro

Vietējie IT speciālisti darba tirgū ir ļoti pieprasīti, turklāt 90% gadījumu viņi nodrošina programmēšanas pakalpojumus starptautiskajiem uzņēmumiem. Latvijā IT nozarē PCTA apdrošināšana nav obligāta, tādējādi to lielākoties iegādājas tie, kuriem tā nepieciešama atbilstoši noslēgtajam līgumam ar ārvalstu pasūtītāju. Jāvērš uzmanība, ka atbildības limiti kopumā šajā nozarē ir ļoti augsti – sākot no viena miljona eiro.

Būvspeciālistiem izmaksātā vidējā atlīdzība sasniedz teju 20 tūkstošus eiro

Atšķirībā no IT nozares, būvspeciālistiem PCTA apdrošināšana Latvijā ir obligāta. Atbildības limits ir minēts Ministru kabineta noteikumos un atkarīgs no būvdarbu izmaksām vai no līguma summas par pakalpojumu veikšanu. Vidējais PCTA būvspeciālistu apdrošināšanas atbildības limits, ko izvēlas BALTA klienti, ir 147 tūkstoši eiro, savukārt vidējā izmaksātā atlīdzība – teju 20 tūkstoši eiro. Visbiežāk zaudējumi radīti saistītībā ar projektu tehnisko neatbilstību būvniecības normatīvajos aktos un tehniskajos noteikumos minētajām prasībām, kā arī ugunsdrošības prasību neievērošanas un neprecīzu rasējumu dēļ.

Darba drošības speciālisti visbiežāk kļūdās vides risku novērtēšanā

Arī darba drošības speciālistiem profesionālās atbildības apdrošināšana noteikta kā obligāta – minimālais atbildības limits kompetentam speciālistam darba aizsardzības jautājumos ir 14230 eiro, bet institūcijai – 28458 eiro. Šīs profesijas pārstāvjiem apdrošināšana atlīdzinās par speciālista kļūdām piemērotos sodus. BALTA dati liecina, ka visbiežāk atlīdzības šajā jomā tiek pieteiktas par nekvalitatīvu un neobjektīvu darba vides riska novērtēšanu. Vidējā atlīdzība šādos gadījumos sasniedz 860 eiro.

Juristiem un zvērinātiem advokātiem aprošināšana ir brīvprātīga, zvērinātiem tiesu izpildītājiem – obligāta

Juristiem un zvērinātiem advokātiem PCTA apdrošināšana nav obligāta, un šīs profesijas pārstāvji savu atbildību var izvēlēties apdrošināt brīvprātīgi. Savukārt maksātnespējas administratoriem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem tā noteikta kā obligāta, atbildības limitam svārstoties no 40 līdz teju 72 tūkstošiem eiro. Līdz šim lielākā BALTA izmaksātā atlīdzība šīs profesijas pārstāvjiem sasniedz 13 tūkstošus eiro.

Šīs ir tikai dažas no šobrīd Latvijā populārākajām jomām un profesijām, kurās šobrīd vērojama pieprasījuma palielināšanās pēc profesionālās atbildības apdrošināšanas. Lai gan tā ir obligāta vien dažu profesiju pārstāvjiem, katram pašam vajdzētu izvērtēt un pārdomāt, cik atbildīgi būtu apdrošināt savu profesionalitāti.