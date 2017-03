Apple potenciāls sasniegt rekordaugsto 800 miljardu dolāru vērtību

Nevienas kompānijas tirgus kapitalizācija vēl nav sasniegusi 800 miljardus ASV dolāru, taču tehnoloģiju uzņēmumam Apple ir potenciāls to sasniegt, raksta portāls 24/7 Wall St.

Lai pakāptos līdz 800 miljardiem dolāru, Apple akcijai jāaug vien par 9%. Un balstoties uz akcijas cenas pieaugumu šajā gadā un spekulācijām, ka iPhone 8 pieprasījums būs milzīgs, kompānijas vērtība šo līmeni var sasniegt pavisam drīz.

Šajā gadā Apple akcijas cena uzrādījusi visstraujāko kāpumu starp Dow Jones Industrial Average, augot par 20% un sasniedzot rekordaugstu cenu – 139 dolārus. Dow indekss ir audzis vien par 6% līdz 20,9 tūkstošiem punktu.

Vairāki akciju analītiķi, kas iesaka Apple akcijas, prognozē tālāku pieaugumu. Tā, piemēram, Guggenheim Securities eksperts Robs Cihra palielinājis akcijas cenas prognozi no 150 līdz 180 dolāriem. Daudzi analītiķi uzskata, ka cena pārsniegs 150 dolārus.

Pastāv vairāki faktori, kas var cenai likt augt. Viens no tiem ir kompānijas ceturkšņa rādītāji, kas tiks publicēti aprīļa beigās. Otrs iemesls ir baumas par iPhone 8, no kura tirgus sagaida būtiskus jauninājumus.