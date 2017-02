Apturēs tirdzniecību ar AS HansaMatrix akcijām

Nasdaq Riga valde 24.februārī, pamatojoties uz iesniegumu, kurā AS HansaMatrix lūdz biržu apturēt tirdzniecību ar uzņēmuma akcijām uz AS HansaMatrix rīkoto Kapitāla tirgus dienu šā gada 1.martā, ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt automātisko uzdevumu savietošanu ar AS HansaMatrix akcijām, informē birža.

Tirdzniecība tiks pārtraukta ar 2017.gada 1.marta tirdzniecības sesijas sākumu plkst.10:00 (pēc Latvijas laika).

Automātiskā uzdevumu savienošana tiks atjaunota nekavējoties pēc tam, kad tiks iesniegts paziņojums par Kapitāla Tirgus dienas noslēgšanos.

