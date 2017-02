Ārvalstu investīcijas janvārī pieaugušas par 17 miljoniem eiro

Šā gada janvārī izdevies atgūt 10% no pērn zaudētajām ārvalstu investīcijām Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā, piektdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Ārvalstu investori janvārī savus ieguldījumus Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā palielinājuši par 17,35 milj. eiro - to liecina SIA Lursoft pētījums pēc Uzņēmumu reģistra datiem. Tādējādi pēc pērn piedzīvotā krituma ārvalstu tiešo investīciju uzņēmumu pamatkapitālos portfeļa bilance (no ienākošajām investīcijām tiek atņemtas izņemtās investīcijas) ir pieaugums. Tiešo uzkrāto investīciju pamatkapitālā aprēķinos tiek uzskaitītas ne tikai ienākušās investīcijas, bet arī izejošās, jo tiek pieņemts, ka gadījumos, ja uzņēmums tiek likvidēts, tiek samazināts ārvalstu kapitāla apjoms vai arī ārvalstnieka kapitāla daļas pārpērk Latvijas rezidenti, un investīcijas aizplūst no valsts.

«Janvārī ir veiktas 590 transakcijas ar uzņēmumu kapitāla daļām, kurās ir bijuši iesaistīti ārzemnieki, no tām aptuveni 300 ir saistītas ar nestrādājošu uzņēmumu likvidāciju, bet pārējās ar invesoru ieguldījumiem pamatkapitālā,» skaidro SIA Lursoft pētnieks Ainars Brūvelis. Viņš norāda, ka janvārī ārvalstu investīciju balance uzņemumu pamatkapitālā ir pozitīva.

