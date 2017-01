Pērn ārvalstu investori pirmo reizi 25 gadu laikā savus ieguldījumus Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā samazinājuši; vērojams 206 milj. eiro kritums, trešdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Par to liecina SIA Lursoft pētījums, kas veidots pēc Uzņēmumu reģistra datiem. Pērn ārvalstu tiešo investīciju uzņēmumu pamatkapitālos portfeļa bilance (no ienākošajām investīcijām tiek atņemtas izņemtās investīcijas) piedzīvoja kritumu un palika 7,22 miljardus eiro apmērā. Tiešo uzkrāto investīciju pamatkapitālā aprēķinos tiek uzskaitītas ne tikai ienākušās investīcijas, bet arī izejošās, jo tiek pieņemts, ka gadījumos, ja uzņēmums tiek likvidēts, tiek samazināts ārvalstu kapitāla apjoms vai arī ārvalstnieka kapitāla daļas pārpērk Latvijas rezidenti, un investīcijas aizplūst no valsts.

«Tas nenozīmē, ka ārvalstu investīcijas Latvijā pērn nav ieplūdušas, bet gan to, ka izņemto investīciju apjoms no Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitāla ir bijis lielāks, par pamatkapitālā ieguldīto,» skaidro Lursoft pārstāvis Ainars Brūvelis. Viņš norāda, ka šāda situācija ir radusies pirmo reizi ceturdaļgadsimta laikā.

Visu rakstu Ārzemnieki atkāpjas no Latvijas lasiet trešdienas, 4.janvāra laikrakstā Dienas Bizness!