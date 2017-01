AS Capitalia noslēgusi obligāciju emisiju 3 miljonu eiro apmērā

AS Capitalia ir veikusi papildu obligāciju laidienu, noslēdzot Nasdaq Baltic biržā kotēto obligāciju emisiju 3 miljonu eiro apmērā, liecina uzņēmuma paziņojums Nasdaq Riga.

Kopumā AS Capitalia ir izlaidusi parādzīmes 3,5 miljonu eiro apmērā. Iegūtie līdzekļi ļaus AS Capitalia kāpināt mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas apjomus Baltijas valstīs, kā arī ieviestu jaunus finansējuma produktus.

AS Capitalia obligāciju emisijas kopējais apjoms ir 3,5 miljoni eiro, no kuriem 3 milj. EUR kotētas NASDAQ Baltic fondu biržā.

Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 EUR, ar gada kupona likmi 12% un procentu izmaksu reizi ceturksnī. Obligāciju dzēšanas datums ir 2018. gada 25. oktobris. Savukārt 0,5 milj. EUR ir nodrošinātas obligācijas ar kupona likmi 6%. Šo obligāciju dzēšanas termiņš ir 2019. gada 25. oktobris.

AS Capitalia kopumā izdevies piesaistīt vairāk nekā 30 investorus no visām Baltijas valstīm. Savukārt savstarpējo aizdevumu platformā Mintos investori finansējuši AS Capitalia aizdevumus mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai teju 9 miljonu eiro apmērā.

Capitalia ir vadošais nebanku finansējuma sniedzējs maziem un vidējiem uzņēmumiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Capitalia ir finansējusi apgrozāmos līdzekļus un kapitāla investīcijas vairāk kā 1000 uzņēmumiem, ieguldot vairāk nekā EUR 20 miljonus kompāniju attīstībā.