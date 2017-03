Ašeradens: Īstenojot plānotās izmaiņas nodokļu politikā, budžeta deficīts varētu pieaugt līdz 2% no IKP

Īstenojot plānotās izmaiņas nodokļu politikā, Latvijā budžeta deficīts varētu pieaugt līdz 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP), šorīt intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam Rīta Panorāma sacīja Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (V).

Šī te reforma paredz, ka budžeta deficīts pieaugs gandrīz līdz 2% [no IKP] un tas nozīmē, ka mums nāksies diezgan nopietni runāt ar Eiropas Komisiju, lai pierādītu, ka mēs Latvijā šādu reformu varam ieviest, teica ministrs, vienlaikus gan piebilstot, ka precīzi aprēķini pagaidām nav pieejami.

Jau vēstīts, ka Finanšu ministrija (FM) piedāvātā nodokļu reforma paredz samazināt IIN no 23% līdz 20%, atcelt solidaritātes nodokli un saglabāt mikrouzņēmumu nodokli (MUN).

FM piedāvā reformēt darba spēka nodokļus, ieviešot IIN likmi 20% ieņēmumiem līdz 45 000 eiro gadā, bet ieņēmumiem virs 45 000 eiro gadā nosakot IIN likmi 23% apmērā. FM arī piedāvā celt minimālo algu līdz 430 eiro, kā arī atcelt solidaritātes nodokli. FM piedāvājums paredz noteikt diferencēto nepaliekamo minimumu no 0 līdz 300 eiro, proti, 0 neapliekamais minimums būtu pie atalgojuma 1350 eiro, bet 300 eiro - pie minimālās algas.

FM rosina arī noteikt sociālo nodokli atalgojumam līdz 52 400 eiro gadā parastajā režīmā, no 52 400 eiro līdz 85 400 eiro gadā netiek piešķirti īstermiņa pabalsti, bet virs 85 400 eiro gadā - nav jāmaksā. Tāpat rosināts noteikt 20% UIN sadalītajai peļņai.

Ieguvumus no darba spēka nodokļu reformas FM ilustrē ar vidējo prognozēto darba algu Latvijā 2017.gadā - 910,5 eiro mēnesī. Proti, ja patlaban, nomaksājot nodokļus no 910,5 eiro, neto alga veido 641,3 eiro, tad pēc darbaspēku nodokļu reformas neto alga sastādītu 680,9 eiro.

Tāpat FM norāda, ka gadījumā, ja tiks lemts paaugstināt strādājošo neapliekamo minimumu, būs jārisina arī jautājums par pensionāru neapliekamo minimumu. FM rosina pakāpeniski paaugstināt neapliekamo minimumu ar 300 eiro. FM ieskatā, būtiskai pensionāru daļai neapliekamā minimuma pieaugums līdz 500 eiro dotu līdz 15 eiro papildu ienākumu mēnesī..