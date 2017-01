Jaunajam nodokļu režīmam jāveicina Latvijas virzība uz modernu, inovatīvu ekonomiku, tā ceturtdien ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni pārrunājot mazo uzņēmēju nodokļu modeļa tapšanas gaitu atzinis ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Lai turpmākajos gados Latvija īstenotu sabalansētu iekšzemes kopprodukta izaugsmi, viens no svarīgākajiem faktoriem ir iedzīvotāju gatavība iesaistīties uzņēmējdarbībā. Tās veicināšanā būtiska loma ir arī jaunam nodokļu regulējumam mazajiem uzņēmējiem (ar zemiem ieņēmumiem), tostarp uzņēmējdarbības iesācējiem.

«Jauno nodokļu modeli mazajiem uzņēmējiem es redzu kā pirmo soli kontekstā ar valdības vidēja termiņa prioritāti - Latvijā veikt nodokļu reformu. Ekonomikas ministrijas mērķis, izstrādājot jauno regulējumu, ir rast optimālākos risinājumus pēc pieciem kritērijiem,» saka A. Ašeradens. «Modelim jāveicina ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita pieaugums, jāveicina uzņēmumu izaugsme - ieņēmumi, jānodrošina darba ņēmējiem sociālās garantijas, jābūt vienkāršam un no valsts viedokļa viegli administrējamam, kā arī jāmazina nodokļu plaisa starp šo un vispārīgo nodokļu režīmu.»

Jaunā regulējuma mērķis tiek saglabāts tāds, kā definēts jau Mikrouzņēmumu nodokļa likumā: «Mazināt administratīvo un nodokļu slogu uzņēmumiem ar maziem ieņēmumiem, it īpaši saimnieciskās darbības uzsākšanas periodā, kā arī nozarēs ar zemu ienākuma līmeņa potenciālu, vienlaikus ievērojot sabiedrības kopējās intereses godīgas konkurences un sociālās drošības jomā.»

Ministrs norāda, ka Latvijā būtu jārada sistēma, kurā nodokļu režīms seko uzņēmumam. «Ir uzņēmumi, kuri uzsāk darbību un tiem ir ambīcijas uz izaugsmi, un ir uzņēmumi ar zemiem ieņēmumiem, kuriem tādas nav, vai tā ir ierobežota. Piemēram, lokālas frizētavas vai nelieli ģimenes uzņēmumi reģionos, kas nodrošina iztiku ģimenei. No valsts viedokļa būtiski radīt modeli, kas atbilst abu šo grupu profilam un veicina to skaita pieaugumu. Savukārt nākotnē būtiski nodrošināt nodokļu instrumentus arī vidēju uzņēmumu izaugsmes atbalstam,» tā A. Ašeradens.

Jau ziņots, ka jaunā nodokļu modeļa risinājums mazajiem uzņēmējiem orientēts uz kvalitatīvi jaunu pieeju, kas balstīta plašā skatījumā. Projektu vada Dr. oec. Māris Jurušs – viens no pirmajiem atjaunotās Latvijas doktoriem nodokļu jomā. Savukārt ekspertu grupā strādā gan stratēģiskie partneri no Labklājības un Finanšu ministrijām, gan eksperti no plaši pārstāvētām uzņēmēju organizācijām un akadēmiskajām aprindām.

Darbs pie nodokļu regulējuma mazajiem uzņēmējiem noritēs trīs fāzēs. Pirmā –padziļināta analīze. Tās ietvaros šobrīd norit padziļināta vietējo un starptautisko ekspertu pētījumu un ieteikumu izpēte. Tāpat tuvākajā laikā sadarbībā ar SSE Riga asociēto profesoru, Ilgtspējīga biznesa centra direktoru Dr. Arni Sauku tiks veikts pētījums mazo uzņēmēju vidē, lai apkopotu iespējami plašu informāciju par risināmo problēmu loku un ieteicamajiem risinājumiem saistībā ar mazo uzņēmējdarbību. Otrajā fāzē ekspertu grupā tiks izstrādāti kvalitatīvi risinājumi. Visbeidzot trešā, noslēdzošā fāze būs martā, kad jaunais modelis tiks prezentēts sabiedrībai specializētos forumos, nodrošinot, ka apstiprināšanai valdībā tiek virzīts plašam mazo uzņēmēju vajadzību lokam atbilstošs modelis.