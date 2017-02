Babītes novada pašvaldība šogad plāno izdevumu un ieņēmumu palielināšanos

Babītes novada pašvaldības dome apstiprinājusi Babītes novada pašvaldības budžetu 2017. gadam, kas pašvaldības pamatbudžetā paredz ieņēmumus 13 287 834 eiro un izdevumus 14 688 232 eiro apmērā, informē domes pārstāvji.

Izdevumi plānoti lielāki, jo no iepriekšējā gada ir izveidojies uzkrājums 1 623 374 eiro apmērā.

2017. gadā pašvaldības pamatbudžetā ieņēmumi no ienākuma nodokļa plānoti 11 682 971 eiro, kas ir par 678 746 eiro vairāk nekā 2016. gadā, no tiem 10 159 689 eiro – plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, bet 1 523 282 eiro – no nekustamā īpašuma nodokļa. Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā šogad ir 2 106 024 eiro (par 40,3 % vairāk nekā pērn), un ir 20,73% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem.

Lai sākumskolas klašu izglītojamos nodrošinātu ar klašu telpām, 2017. gadā tiks uzsākts vērienīgs investīciju projekts - Babītes vidusskolas ēkas pārbūve, izbūvējot četru stāvu piebūvi ar kopējo platību 4000 kvadrātmetru. Šī projekta finansēšanai (aptuveni 3 500 000 eiro apmērā) paredzēts ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Babītes ciemā paredzēts uzsākt nekustamā īpašuma Mildas pārbūvi, sociālajām vajadzībām bijušās pasta un telefonu centrāles ēkas pārbūvējot par pašvaldības dzīvokļu ēkām. Projekta kopējas izmaksas plānotas ap 1 109 000 eiro un tā finansēšanai paredzēts ņemt aizņēmumu Valsts kasē vai finansēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

2017. gadā plānots pabeigt jau 2016. gadā aizsāktos pārbūves darbus ēkām Vietvalži Spuņciemā (jauns kultūrizglītības centrs) un Liepu alejā 17 Babītes ciemā (plašākas telpas bibliotēkai un jaunas telpas sociālajam dienestam).

Spuņciemā, plānojot jaunas telpas pašvaldības bibliotēkai, sociālajam dienestam, daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram un pašvaldības administrācijai, 2017. gadā plānots izstrādāt nekustamā īpašuma Salve ēkas pārbūves projektu.

2017. gadā ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanai un asfaltbetona seguma atjaunošanai no autoceļu fonda līdzekļiem plānots ieguldīt 334 662 eiro. No autoceļu fonda līdzekļiem paredzēts finansēt apgaismotas gājēju ietves būvniecību gar valsts autoceļu V 10 Babīte - Vārnukrogs līdz Gravu ielai Spilves ciemā.

Jau 2016. gadā ir izstrādāti pārbūves projekti Meža ielai un Bērzu ielai Babītes ciemā, piebraucamajiem ceļiem Piņķu ciemā, kā arī Spuņciema ielai Salas pagastā. Ja dažādu iepirkumu procedūru rezultātā atbrīvosies finanšu līdzekļi un tiks piešķirts Valsts kases aizņēmums nekustamā īpašuma Mildas pārbūvei, tad iespēju robežās 2017. gadā no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem tiks īstenota šo pašvaldības ielu un ceļu pārbūve.

Plānots izstrādāt tehniskos projektus Vītolu ielas un piebraucamā ceļa pārbūvei pie ēkas Centra ielā 2 Piņķos, Ķiršu ielas un Mēness ielas posma pārbūvei Babītē, Vārpu ceļa pārbūvei Dzilnuciemā, autoceļa Annas – Vīkuļi pārbūvei (šī ceļa pārbūvei paredzēts ES līdzfinansējums), kā arī Kļavu un Straupes ceļa posmam Salas pagastā. Ja minētais aizdevums netiks piešķirts, tad šo projektu īstenošana tiks pārcelta uz 2018. un 2019. gadu.

Paredzēts izbūvēt ielu apgaismojumu Atpūtas un Skolas ielās Piņķu ciemā, jo patlaban gaismas ķermeņi izvietoti Centrālajiem elektrotīkliem piederošajos elektroapgādes balstos, kurus paredzēts demontēt.

No pašvaldības budžeta sociālajai palīdzībai dažādu pabalstu izmaksai un pakalpojumu apmaksai paredzēti finanšu līdzekļi 297 640 eiro apmērā.

Finansējums 50 000 eiro apmērā šogad plānots Salas pagasta kapsētas teritorijas paplašināšanai un labiekārtošanai.

Savukārt pašvaldības kapitālsabiedrība SIA Babītes siltums Piņķos plāno uzbūvēt jaunu modernu katlumāju un administrācijas telpas, kā arī telpas tehniskajam personālam.

Kopumā ar finanšu līdzekļiem Babītes novada pašvaldības budžetā 2017. gadā iespējams nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju izpildi.