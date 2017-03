Baltic International Bank: 2016. gads bija izaicinājumiem bagāts visam Latvijas banku sektoram

AS Baltic International Bank 2016. gadā turpināja ilgtspējīgu attīstību, īpašu uzmanību pievēršot bankas biznesa modeļa pilnveidošanai, stratēģijas izstrādei, iekšējās kontroles sistēmas attīstībai un darba efektivitātes veicināšanai, kā arī jaunu finanšu produktu un pakalpojumu izveidei, informē bankas pārstāvji.

«2016. gads bija izaicinājumiem bagāts visam Latvijas banku sektoram, un Baltic International Bank šā gada laikā ir kļuvusi būtiski spēcīgāka un konkurētspējīgāka. 2016. gada rudenī noslēdzās vairāk nekā gadu ilgušais darbs pie jaunas, uz ilgtspējīgām un videi draudzīgām investīcijām vērstas, bankas darbības stratēģijas izstrādes, un esam jau sākuši to aktīvi īstenot. Mūsu mērķis ir kopā ar klientiem investēt videi draudzīgās tehnoloģijās un uz atjaunojamās enerģijas ražošanu un izmantošanu vērstos projektos gan Latvijā, gan Rietumeiropā, » skaidro Baltic International Bank valdes priekšsēdētāja Ilona Guļčaka

2016.gada decembra beigās Baltic International Bank ienākumi no pamatdarbības sasniedza 26,7 miljonus eiro, kas ir par 36% vairāk nekā attiecīgajā periodā pirms gada. Pamatdarbības ienākumu pozitīvo dinamiku sekmēja galvenokārt tirdzniecības darījumi, no kuriem gūtais ienākums palielinājies par 7,7 miljoniem eiro, kā arī Visa Europe Ltd akciju pārdošanas rezultātā gūtie vienreizējie ienākumi 2,8 miljonu eiro apmērā. 2016.gada laikā būtiski palielinājās arī bankas ieņēmumi no brokerdarījumiem – salīdzinājumā ar gada sākumu tie pieauga par 23%.

Baltic International Bank aktīvu apjoms 2016.gada decembra beigās sasniedza 306 miljonus eiro, un aktīvi pārvaldīšanā – 82 miljonus eiro, bet brokerapkalpošanā esošo finanšu instrumentu vērtība veidoja 105,67 miljonus euro.

2016.gada beigās bankas neauditētā peļņa sasniedza 1,21 miljonu eiro, savukārt visas grupas peļņa - 2 miljonus eiro.

Bankas likviditātes rādītāji pārsniedz noteiktos normatīvus - 2016. gada decembra beigās Bankas likviditātes rādītājs sasniedza 70,02% (minimālais iekšējais normatīvs: 60%). Likviditātes seguma rādītājs (liquidity coverage ratio) sasniedza 404,06%, kas ir būtiski vairāk nekā 2016.gada normatīvs 70% apmērā. Tīrā stabila finansējuma rādītājs (net stable funding ratio - NSFR), kas nodrošina termiņstruktūras ilgtermiņa sabalansētību, ir sasniedzis 143,51% un pārsniedzis regulējošo normatīvu (NSFR), kas ir noteikts 100% apmērā un stāsies spēkā 2018. gadā.

2016. gada decembra beigās Baltic International Bank pašu kapitāls veidoja 31,6 miljonus eiro. Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (tier 1 capital ratio) veidoja 11,7%. Kopējais kapitāla rādītājs (total capital ratio) sasniedzis 15,9%. 2016. gada beigās sviras rādītājs (leverage ratio) veidoja 7,6%.