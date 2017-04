Rīgas vicemērs un Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks veicis divus darījumus, iegādājoties obligācijas par vienu miljonu eiro un 300 tūkst. ASV dolāru (ap 287 tūkst.eiro), liecina amatpersonas deklarācijas par 2016. gadu.

Līdz ar to A. Ameriks savā pērnā gada deklarācijā uzrādījis obligācijas jau teju 2,28 milj. eiro vērtībā. Arī 2015. gadā viņš iegādājās obligācijas par vairāk nekā vienu miljonu eiro.

Kopumā 2016. gadā Rīgas vicemērs deklarējis virkni darījumus ap 2,7 milj. eiro vērtībā, kā arī prāvus ieņēmumus, kurus nodrošinājis ne tikai darbs Rīgas domē un Rīgas brīvostā, bet arī AS 4finance un AS Mogo izmaksāti procenti – attiecīgi 17,6 tūkst. ASV dolāru (vairāk nekā 16 tūkst. eiro) un 175 tūkst. eiro. Arī gadu iepriekš nebanku finanšu uzņēmumu obligācijas viņam nesušas ienākumus - no AS Mogo viņš saņēma 91,7 tūkst. eiro, bet no AS 4finance – 17,1 tūkst. eiro.

AS Mogo apgrozījums 2016. gadā audzis līdz 10,4 milj. eiro, bet peļņa pārsniegusi 2,96 milj. eiro, liecina Lursoft informācija. Par AS 4finance pērnā gada finanšu rādītājiem Lursoft datu bāzē informācijas vēl nav, bet 2015. gadā AS 4finance strādāja ar 33,5 milj. eiro apgrozījumu un vairāk nekā 33 milj. eiro lielu peļņu.

A. Amerika ienākumus 2016. gadā par vairāk nekā 273,5 tūkst. eiro papildinājusi arī Swedbank ieguldījumu pārvaldes vērtspapīru portfeļa realizācija, izriet no deklarācijas. Savukārt kā pilsētas vicemērs viņš 2016. gadā nopelnījis ap 27,5 tūkst. eiro, bet kā brīvostas valdes priekšsēdētājs – nedaudz virs 50 tūkst. eiro.

A. Amerikam pieder zeme un dzīvojamā māja Jūrmalā, kā arī trīs zemes īpašumi un ēka Brocēnos, viens zemes gabals Brocēnos viņam ir lietošanā. Vicemēra lietošanā ir arī 2007. gada izlaiduma automašīna Volvo. Skaidrā naudā viņš glabā astoņus tūkst. eiro, daudz prāvāki ir neskaidras naudas uzkrājumi – ap 413 tūkst. eiro. Parādsaistību A. Amerikam nav, toties viņš viņa aizdevumi, kuru summa pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas, ir 155 tūkst. eiro lieli.