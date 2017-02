Bezskaidras naudas norēķini buksē

Sabiedriskajā transportā banku karšu izmantošanu vēl aizvien neparedz, pirmdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Ilgstoši muļļātais jautājums par bezskaidras naudas norēķinu ieviešanu sabiedriskajā transportā visā Latvijā kārtējo reizi atdūries pret iesaistīto pušu dažādo izpratni un interesēm. Satiksmes ministrijas (SM) SIA Autotransporta direkcija (ATD) vēl decembrī sagatavotais informatīvais ziņojums, kurā tiek piedāvāti jautājuma risinājumi, līdz valdības sēdei kā netiek, tā netiek, bet ministriju pārstāvju tikšanās pie vienota kopsaucēja tā arī nav novedusi. DB jau rakstījis, ka gadiem ar dažādu intensitāti ilgušajās diskusijās SM/ATD pārstāvji norādījuši uz dažādām privātām interesēm, kas neesot racionālas, no valsts viedokļa raugoties. Proti, vispirms tika piesaukta SEB banka saistībā ar Jelgavnieka karti, ko gribot ieviest visā valstī. Vēlāk sliktā zēna lomu piedēvēja Norvik Bankai, kura gribot atņemt skandināvu bankām klientus. Tobrīd tā vienīgā bija gatava piedāvāt bezkontakta kartes, līdz ar ko pelnītu no transakcijām, kas tiktu veiktas, atvieglojumu saņēmējiem norēķinoties par braukšanu. Tāpat aizvien tiek piesauktas bijušās premjeres Laimdotas Straujumas ārštata padomnieka Normunda Berga intereses, kura uzņēmums saistīts ar attiecīgo IT sistēmu izstrādi norēķinu veikšanai. Savukārt otra puse pārmeta SM/ATD nevēlēšanos izskaust krāpniecību ar t.s. nulles biļetēm, kas nodarot valstij miljonos mērāmus zaudējumus.

