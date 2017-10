Ieguldījumi ABLV aktīvajā ieguldījumu plānā divu nedēļu laikā pārsniedz 4 miljonus eiro

«ABLV aktīvo ieguldījumu plānu» pārvalda ABLV Asset Management, IPAS. Sabiedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks Jevgenijs Gžibovskis komentē: «Tā kā nekāda reklāmas kampaņa mūsu ieguldījumu plānam pagaidām nav bijusi, domāju, ka dalībai pamatā ir pieteikušies ABLV grupas darbinieki, viņu ģimenes locekļi, paziņu loks, arī ABLV Bank klienti no Latvijas. Cilvēki, kuriem nekāda papildu pārliecināšana nav nepieciešama.»

«Atšķirībā no dažiem pensiju 2. līmeņa pārvaldītājiem, kas sevi reklamē kā sava veida «opozīciju» bankām (lai gan līdzekļi vienalga tiek glabāti bankās), mēs esam pārliecināti, ka saistība ar banku arī no klientu viedokļa ir tikai un vienīgi priekšrocība,» viņš piebilst.



«Mūsu vienīgā komisijas maksa būs 0,72% gadā vismaz līdz 2019.gada beigām, tajā pašā laikā lielākā daļa citu pārvaldnieku ietur likumā atļauto maksimālo komisiju — 1% plus vēl 20% no peļņas, kas kopā veido aptuveni 2%. Mēs to varam atļauties, jo ABLV Asset Management, IPAS ir arī citi ieguldījumu fondi ar lielu apgrozījumu un visi nepieciešamie resursi, tāpēc izdevumi nav jāsedz tikai no pensiju plāna pārvaldīšanas,» skaidro J. Gžibovskis.

Viņš arī norāda - «esam Latvijas kompānija ar vietējo kapitālu, tāpēc piedalīsimies vietējo uzņēmumu obligāciju emisijās, ieguldīsim Latvijas alternatīvo ieguldījumu fondos, tādejādi ar lielu daļu pensiju uzkrājumu sildot Latvijas, nevis citu valstu, piemēram, Skandināvijas, ekonomiku. Tas arī ir būtiski, jo tieši un pastarpināti ietekmē ikviena labklājību».

ABLV Asset Management, IPAS ir ABLV Bank, AS meitas uzņēmums, kas darbojas aktīvu pārvaldīšanas jomā. ABLV Asset Management pārvaldībā atrodas 11 dažādi ieguldījumu fondi.