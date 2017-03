Iespējamā Krājbankas administratora izšķērdība ir vērtējama

FKTK ir tiesības iejaukties, ja kredītiestāžu administrators rīkojas izšķērdīgi vai tā atlīdzība pārsniedz likumā noteikto apmēru

Publiskajā telpā no jauna uzvirmojušas aizdomas par administratora pieļauto iespējamo izšķērdību AS Latvijas Krājbanka likvidācijas procesā pēc tam, kad uzņēmējs Edijs Ziediņš sniedza liecības Ekonomikas policijā. DB jau rakstīja, ka pagājušā gada beigās E. Ziediņš Ekonomikas policijai sniedza liecības, kurās atzinās, ka ir ticis iesaistīts organizētā grupā, kuras vadītāji, iespējams, bija maksātnespējīgās AS Latvijas Krājbanka administratora KPMG Baltics amatpersonas.

Šādas darbības no valsts iecelta administratora pārstāvju puses ir izsaukušas bankas noguldītāju sašutumu. «Es tikai skatos ziņas un redzu, ka bankā notiek brīnumu lietas,» DB teic banku uzraugam nupat sūdzību iesniegušais komponists Raimonds Pauls, kurš savus līdzekļus no bankas joprojām nav atguvis, izsakot cerību, ka varbūt vismaz plašsaziņas līdzekļu saceltais troksnis liks atbildīgajām iestādēm pievērst uzmanību un tās beidzot izvērtēs Latvijas Krājbankā notiekošo. Taču kredītiestādes administratora darbu uzraugošā Finanšu kapitāla un tirgus uzraudzības komisija (FKTK) laikrakstam atbild, ka «šobrīd FKTK rīcībā nav tādas informācijas vai faktu, kas dotu pamatu izmantot likumā deleģētās tiesības izteikt neuzticību Latvijas Krājbankas administratoram un lūgt tiesu atcelt viņu no ieņemamā amata».

«Kredītiestāžu likums nosaka, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga kontrolēt administratora darbību. Tas nozīmē, ka ir tiesības iepazīties ar administratora dokumentāciju, kā arī saņemt skaidrojumus un nepieciešamo informāciju bankas maksātnespējas procesā. Kas attiecas uz Latvijas Krājbankas maksātnespējas procesu, mēs katru mēnesi izskatām administratora sagatavotos darbības pārskatus, izvērtējot maksātnespējas procesa gaitu. Tāpat notiek tikšanās par aktuālajiem jautājumiem, tādā veidā nodrošinot pastāvīgu bankas likvidācijas procesa kontroli,» teikts FKTK atbildē. Tāpat tajā tiek apgalvots, ka «FKTK, veicot maksātnespējas procesa kontroli, nav deleģētas pilnvaras vērtēt kredītiestādes likvidācijas izmaksas apmēru». Juristi vērš uzmanību uz faktu, ka Latvijas Krājbankas gadījumā FKTK ir ne tikai uzraugs, bet arī Noguldījumu garantiju fonda pārstāvis. Ja likums nav deleģējis tiesības vērtēt administratora izmaksas kā uzraugam, tad FKTK pienākums ir kontrolēt likvidācijas izmaksas kā kreditora pārstāvim.

