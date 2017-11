Jauno auto iegādē līzingā uzvaras gājienu turpina apvidus automašīnas

Kopumā no visām šā gada laikā līzingā iegādātajām automašīnām 40% ir jauni spēkrati. Priekšroka aizvien tiek dota universālām un praktiskām automašīnām. Starp populārākajām līzingā iegādātajām jaunajām automašīnām var minēt Nissan Qashqai, Toyota RAV4 un KIA Sportage.

«Līzinga darījumu apjomu pieaugums vērojams visos automašīnu segmentos, un tas rāda, ka iedzīvotāju noskaņojums turpina uzlaboties. Lai gan pieņemts uzskatīt, ka auto iegādē dominē emocionāli argumenti, līzingā iegādāto auto izvēli aizvien pamatā nosaka tādi racionālie kritēriji kā tehniskā komplektācija, uzturēšanas izmaksas un cena. No klientu stāstiem redzam, ka atrast lietotu auto ar atbilstošo komplektāciju un labā tehniskā stāvoklī mēdz būt diezgan sarežģīti. Ja komplektācija atbilst autovadītāja vēlmēm, ne vienmēr atbilstošs būs arī tehniskais stāvoklis un nobraukums. Šis ir viens no aspektiem, kādēļ iedzīvotāji arvien biežāk lemj par labu jauna auto iegādei. Tāpat iespēja izvēlēties katra individuālajām vēlmēm atbilstošu auto komplektāciju un drošības sajūta par tā tehnisko stāvokli, ko nosaka rūpnīcas garantija, ir būtiski argumenti jauna auto iegādē. Kopumā redzam, ka arī šogadjauno auto segmentā savu uzvaras gājienu turpina apvidus automašīnas, kas ir populārākā izvēle jau no 2012.gada. Turklāt šāda tendence vērojama ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā un Lietuvā,» stāsta Kaspars Sausais, Swedbank Privātpersonu auto finansēšanas atbalsta nodaļas vadītājs.

Lai arī arvien pieaug jaunu auto iegāde līzingā, tomēr lielākā daļa līzinga darījumu notiek lietoto auto segmentā. Iedzīvotāji arī šogad visbiežāk iegādājušies automašīnas, kas ražotas 2010. līdz 2012.gadā. Iedzīvotāji lietoto auto segmentā nemainīgi pieturas pie pārbaudītām vērtībām un visvairāk iegādājas Volvo, Volkswagen un BMW markas automašīnas.

Kopumā Swedbank veiktās aptaujas dati* rāda, ka automašīnas iegādi tuvākajā laikā apsver piektdaļa (21%) iedzīvotāju, no tiem lielākā daļa - lietota auto iegādi (17%). Galvenais dzinulis auto iegādē ir esošā spēkrata vecums – lielai daļai tas jau pārsniedz 10 gadus (38%). Tāpat par sava spēkrata maiņu liek domāt esošās automašīnas tehniskie defekti (16%), liels nobraukums (12%) vai vēlme mainīt auto vismaz reizi trīs līdz piecos gados (12%).

«Izbraucot ielās redzam, ka Latvijas lielāko pilsētu iedzīvotāju autoparkā aizvien dominē tādas auto markas kā Volvo, Volkswagen, Audi un BMW. Tieši šo ražotāju automašīnas stabili saglabā pozīcijas lietoto auto segmentā. Analizējot Swedbank datus redzam, ka vidējais automašīnas kalpošanas laiks vienam īpašniekam ir pieci gadi. Auto nomaiņas procesu nevar atlikt ilgstoši, jo ar gadiem būtiski palielinās auto remonta izmaksas, un kādā brīdī jauna auto iegāde ir racionāli pamatots lēmums,» norāda Kaspars Sausais.

Iegādājoties auto, kā svarīgākos izvēles kritērijus iedzīvotāji min auto marku un izlaiduma gadu (69%), saimniecisko izdevīgumu jeb motora jaudu un degvielas patēriņu (69%), automašīnas nobraukumu (iegādājoties lietotu auto, 55%), cenu un ikmēneša līzinga maksājumu (53%), kā arī ekspluatācijas izmaksas (49%).

Swedbank iedzīvotāju aptauja veikta 2017.gada aprīlī sadarbībā ar Snapshots, aptaujājot 706 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem Rīgā, citās Latvijas pilsētās un lauku rajonos.