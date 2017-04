Latvija par «bēgļiem» no Londonas necīnās

Lielbritānijas lēmums izstāties no ES ir sakustinājis finanšu sektoru, un sākusies cīņa par to, uz kurieni Eiropā tas pārcelsies; Latvija šajā pārdalē nepiedalās

To intervijā Dienas Biznesam stāsta Domnīcas Certus pētniece, Rīgas Ekonomikas augstskolas un Rīgas Biznesa skolas pasniedzēja Marina Leklera (Marina le Clere). Viņa norāda, ka Brexit ietekmēs finanšu pakalpojumu sniedzējus, turklāt daudzas pilsētas un pat vairāku valstu valdības mērķtiecīgi strādā, lai pārvilinātu šīs kompānijas pie sevis.

Fragments no intervijas:



Latvija šajā cīņā nepiedalās?

Latvija varētu piedalīties cīņā par šo ārpakalpojumu servisa centru piesaisti, jo to pieaugums visā pasaulē tiek lēsts apmēram par 14% līdz 2020. gadam. Protams, diez vai Latvija varētu pacīnīties par tādu globālo finanšu korporāciju kā Citibank vai Goldman Sachs servisa centru izvietošanu šeit, taču otrā un trešā līmeņa banku servisa centrus piesaistīt varētu. Konkurence ir pamatīga gan no Lietuvas, gan no Polijas, pēdējā laikā arī no Rumānijas. Ja Latvija vēlas piedalīties cīņā par servisa centru piesaisti, tad ir nepieciešamas apmācību programmas otrā-trešā kursa studentiem, kvalificēti pasniedzēji. Bez tam ir nepieciešama infrastruktūra, kuras Latvijā nav, un tas attiecas ne tikai uz biroja ēkām, bet arī uz kapitāla tirgu.

Pašlaik Latvijā ir SEB bankas un DnB bankas servisa centri, kuri arī sekmīgi strādā, tomēr valsts līmenī nav izrādīta interese par šo finanšu pakalpojumu servisa centru darbību, kas būtībā ir eksporta pakalpojums. Šie labie piemēri arī netiek izmantoti, lai piesaistītu citus šāda veida pakalpojumu centru izveidei Latvijā.

Vai Latvija no šīs kapitāla migrācijas var iegūt?

Citu valstu politiķi ir bijuši aktīvāki, bet tas vēl nenozīmē, ka viss ir zaudēts. Lai piesaistītu tos finanšu pakalpojumu uzņēmumus, kuri Brexit dēļ būs spiesti pārcelties uz kādu no ES dalībvalstīm, būs nopietni jāpacīnās un jārisina darbaspēka pieejamības, infrastruktūras – tostarp biroja telpu – jautājumi, iespējams, arī jādomā par kādiem cita veida labumiem, ko piedāvāt šiem servisa centru izvietotājiem.

