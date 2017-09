Latvijas Krājbanka pārskaitījusi Noguldījumu garantiju fondam vēl piecus miljonus eiro

Tādējādi šogad NGF ir pārskaitīti jau 10 milj. eiro, bet visa maksātnespējas procesa laikā NGF - aptuveni 248 milj. eiro, samazinot bankas saistības pret NGF līdz 223 milj. eiro.

No Latvijas Krājbankas maksātnespējas iestāšanās brīža ir atgūti līdzekļi aptuveni 260 milj. eiro apmērā, bet šī gada deviņos mēnešos administrators ir atguvis naudas līdzekļus apmēram 4,9 milj. eiro apmērā. Bankrota procedūras gaitā ir izdevies jau pilnībā apmaksāt Valsts kases savulaik izsniegto aizdevumu Noguldījumu garantiju fondam garantēto atlīdzību izmaksām Latvijas Krājbankas noguldītājiem.



«Šobrīd Latvijas Krājbankas bankrota procedūra atrodas tiesvedību fāzē, kur līdzekļu atgūšana faktiski ir atkarīga no tā, kādā mērā tiesas atzīs par vainīgiem prettiesiskās darbībās bankas bijušo vadību un akcionārus, kā arī personas, kuras tām palīdzēja īstenot prettiesiskās shēmas, un no tā, cik lielā apmērā kriminālprocesā apsūdzētie spēs apmierināt pret viņiem izvirzītās mantiskās prasības. Tāpat daudz kas būs atkarīgs no tā, kā veiksies ar vairāku izsniegtu sarežģītu aizdevumu atgūšanu, kā arī ar naudas līdzekļu atgūšanu aptuveni 157 milj. eiro vērtībā, kas izgāja caur ārvalstu banku korkontiem, kuri tagad ir tukši. Šo prasību izskatīšanai tiesās varētu būt nepieciešami vairāki gadi,» norāda O.Fīrmanis.

NGF saskaņā ar likumu bankrota gadījumā ir pirmais prasītājs, kas saņem līdzekļus no bankas aktīvu pārdošanas. Tālākā kreditoru prasījumu apmierināšanas secība pēc Kredītiestāžu likumā noteiktās kārtības ir šāda: bankas darbinieki, nodokļu maksājumi, neizpildītie maksājumi valsts un pašvaldību budžetos, valsts prasījumi par garantētajiem kredītiem, pārējie likumīgie kreditori (t.sk. noguldītāji, kuriem ir bijis vairāk nekā 100 tūkstoši eiro), procentu maksājumi kreditoriem, prasījumi no kreditoriem, kas pieteikušies pēc termiņa, subordinētie aizdevumi un visbeidzot akcionāri.