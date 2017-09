SEB banka uzsāk klientu attālināto identificēšanu ar Smart-ID vai kodu kalkulatoru

«Līdz šim vienīgā iespēja klientiem identificēties, sazinoties ar banku pa tālruni, bija nosaukt savu paroli, ko klients izvēlējies, atverot savu kontu. Taču daudzos gadījumos ar to ir problēmas, jo klienti šo paroli mēdz piemirst. Tādēļ viedtālruņu aplikācija Smart-ID ir alternatīva, kas ļauj klientiem identificēties ērti – viedtālrunī ievadot savu personas kodu un Smart-ID PIN1 kodu. Savukārt tie, kas izmanto kodu kalkulatoru jeb Digipass, tagad arī var izmantot šo ierīci, lai identificētos attālināti,» skaidro SEB bankas Klientu centra vadītāja Inga Šeninga.

Sazvanot bankas Klientu centru, klients (gan privātpersona, gan juridiskā persona) var identificēties ar Smart-ID aplikāciju, izvēloties attiecīgo tālruņa klaviatūras taustiņu, līdzīgi tam, kā klienti parasti izvēlas sarunas tēmu. To izdarot, klienta viedtālrunī tiks aktivizēts Smart-ID, aicinot ievadīt savu personas kodu un PIN1 kodu. Pēc to ievadīšanas klients tiks savienots ar bankas konsultantu, kas varēs atbildēt uz klienta jautājumiem un sniegt nepieciešamo atbalstu. Līdzīgi identificēties pa tālruni varēs arī kodu kalkulatoru lietotāji – izvēloties iespēju autorizēties ar Digipass, klientiem būs jāievada personas kods un kods no kalkulatora.

Identificējoties, klients var pa tālruni saņemt informāciju par savu kontu stāvokli un veiktajiem darījumiem, atbloķēt internetbanku, aizvietot maksājumu karti, kā arī saņemt citus pakalpojumus un konsultācijas. Savukārt neidentificētiem klientiem banka pa tālruni var sniegt tikai vispārīga rakstura informāciju.

Kopš šā gada marta, kad SEB banka saviem klientiem sāka piedāvāt viedtālruņu aplikāciju Smart-ID, to sākuši lietot jau vairāk nekā 115 tūkstoši lietotāju. Smart-ID funkcionalitāte tiks paplašināta – plānots ieviest arī otrā līmeņa jeb kvalificēto Smart-ID, kas būs pielīdzināms elektroniskajam parakstam.