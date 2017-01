Sūdzību skaits par bankām pieaug, visvairāk iebilst par klientu anketēšanu

Banku un apdrošinātāju klientu sūdzību un iesniegumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir nedaudz pieaudzis, informē Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK).

2016. gadā FKTK saņēmusi 161 banku un 42 apdrošinātāju klientu sūdzības. Gadu iepriekš par kredītiestāžu darbību tika saņemtas 154 klientu sūdzības un iesniegumi.

No 2016. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim FKTK saņēmusi 161 kredītiestāžu klientu sūdzību par 17 bankām ( t.sk. 105 sūdzības no fiziskām personām un 56 sūdzības no juridiskām personām). No 161 saņemtajām sūdzībām 32 gadījumos iesniedzēji FKTK vērsušies par Citadele banka darbību, 27 reizes par Swedbank. Pa 15 sūdzībām saņemtas no DnB banka, Nordea Bank AB Latvijas filiāle un SEB banka klientiem.

Izskatot 144 sūdzībās minēto, FKTK kredītiestāžu rīcībā nav konstatējusi Kredītiestāžu likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumus, 12 sūdzībās minēto FKTK izmantos uzraudzības vajadzībām. Izskatot piecās sūdzības minēto, FKTK konstatējusi trūkumus kredītiestādes operacionālā riska pārvaldīšanā.

Visbiežāk 66 reizes 2016. gadā kredītiestāžu klienti FKTK sūdzējušies par dažādiem sadarbības jautājumiem ar banku, tai skaitā par klientu anketēšanu un bankas sadarbības pārtraukšanu ar klientu. 31 sūdzības bija par kreditēšanas pakalpojumiem, 24 reizes klienti bija neapmierināti par kredītiestādes klientu apkalpošanu. 13 sūdzības tika saņemtas par maksājumu karšu un bankomātu darbību, desmit – par kredītiestādes piemērotajām komisijas maksām. Tāpat sūdzības saņemtas par kontu apkalpošanu, noguldījumiem, finanšu instrumentiem un citiem jautājumiem.