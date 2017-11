Drīzumā AS SEB banka varētu ieviest zibmaksājumu pakalpojumu, kas nozīmēs, ka Latvijas robežās tos varēs veikt starp AS Citadele un AS SEB banka kontiem. Abas finanšu iestādes sola, ka pakalpojuma maksa nepārsniegs parasto maksājuma cenu. Citas bankas pakalpojumu iecerējušas ieviest vēlāk.

Zibmaksājumi ir ātri naudas pārskaitījumi 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā, ieskaitot svētku dienas, kas ļauj izpildīt klientu maksājumus starp dažādu banku kontiem dažu sekunžu laikā un dod iespēju saņemto naudu uzreiz izmantot tālāk. Šī ir ļoti būtiska pārmaiņa, jo līdz šim maksājumi starp bankām Eiropā bija iespējami tikai darbadienās, un naudas pārskaitījums prasīja vairākas stundas vai pat nepilnu dienu. Latvijas Banka sistēmu sāka piedāvāt augusta beigās, tai pievienojās viena Latvijas banka – AS Citadele banka, un toreiz ziņots, ka plašāka zibmaksājumu izmantošana ikdienas norēķinos, turklāt visas Eiropas mērogā, sāksies šā gada novembrī, kad šādu iespēju pakāpeniski sāks nodrošināt vairākas Latvijas un Eiropas bankas, izmantojot Eiropas banku dibinātā uzņēmuma EBA Clearing ātro maksājumu sistēmu RT1. Nākamās, kas pēc AS Citadele varētu piedāvāt šo pakalpojumu, ir AS SEB banka un AS Swedbank.

AS SEB banka šobrīd plāno, ka tās klientiem zibmaksājumi būs pieejami novembra beigās.

Visu rakstu Varēs startēt zibmaksājumi lasiet 1. novembra laikrakstā Dienas Bizness.