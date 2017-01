Banku anketas izgaismojušas labi ja 1% politiski nozīmīgu personu

Banku klientu anketēšana, kas pagājušajā gadā sacēla pamatīgu vētru iedzīvotāju vidū, klusi noslēgusies, ļaujot secināt – nekas daudz ar to atklāts nav, pirmdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Kaut gan valsts to pozicionēja kā nozīmīgu pienākumu, informāciju par rezultātiem neviens īsti nesteidz apkopot. Pēc banku atbildēm nākas secināt – nekas daudz ar šo anketēšanu atklāts netika, vien kļuvis zināms tas, ka par apmēram 1% palielinājies klietnu īpatsvars, kas uzskatāmi par politiski nozīmīgām personām. Savā ziņā to var saukt par eksperimentu (ja vien tas iedzīvotājiem nebūtu sagādājis tādas klapatas) likuma ieviešanā, lai atklātu tajā trūkumus. Bankas atzīst, ka anketēšanas process izgaismojis vairākas nepilnības un nepieciešamību radīt nopietnākus risinājumus politisku nozīmīgu personu reģistrēšanā.

Bankas norāda, ka klientu anketēšana pēc būtības nav nekas jauns. Swedbank Klientu sadarbības atbilstības vadītāja Karīna Lindava DB teic, ka līdz šim bankām bija pienākums apkopot informāciju par klientu, uzsākot sadarbību, kā arī regulāri atjaunot to sadarbības laikā. Pagājušā gada jaunums bija, ka likumā tika mainīta politiski nozīmīgas personas definīcija, līdz ar to visu banku pienākums bija noteikt, kuri klienti ir politiski nozīmīgas personas, to radinieki vai cieši saistītas personas. «Klientus aptaujājām pakāpeniski, nodrošinot iespēju atbildēt internetbankā, vienkāršojot anketu, kā arī ieviešot speciālu atbalsta līniju. Klientu atsaucība bija augsta,» vērtē K. Lindava. Kopējais klientu skaits Swedbank, kas līdz 1.decembrim bija atzīmējuši sevi kā politiski nozīmīgas personas, bija 4205 privātpersonas un 461 klientu uzņēmums. Šis skaitlis ir zem 1% no kopējā Swedbank klientu skaita. Arī DNB banka min šo pašu 1 %, tiesa, attiecinot to uz politiski nozīmīgu klientu pieaugumu kopējā portfelī.

