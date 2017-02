Banku sektorā problēmas vēl pastāv

Banku sektors pasaulē šobrīd kļuvis daudz spēcīgāks, tajā pašā laikā tajā pastāv vēl daudz problēmu, kas nav tik ātri risināmas. Ir dažas jomas, kurās konkrēto valstu politikai būtu sava loma banku drošības paaugstināšanā, tomēr procesi notiek lēni, intervijā DB norāda Vienotā Noregulējuma valdes (SRB) priekšsēdētāja Elki Kēniga.

Vienotā noregulējuma valdes locekļi darba vizītē nesen apmeklēja Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK), lai izvērtētu līdzšinējo darbību. Valdes pārraudzībā patlaban ciešā sadarbībā ar FKTK ir arī četras Latvijā strādājošās kredītiestādes – AS Swedbank, AS SEB banka, AS ABLV Bank un AS Citadele banka. Savukārt pārējo banku noregulējuma jautājumi ir FKTK kompetencē. Tomēr, ja šo banku glābšanai būtu nepieciešami Vienota noregulējuma fonda līdzekļi, lēmumu par līdzekļu izmantošanu pieņem Vienotā noregulējuma valde.

Fragments no intervijas.

Kādēļ tika veidota Vienotais noregulējuma valde un kā tā ieviešanu izjūt iedzīvotāji, banku klienti?

2008.-2009. gada finanšu krīze uzskatāmi parādīja banku svarīgo lomu reālajā ekonomikā. Tā, piemēram, banku sistēmas problēmas īpaši smagi skāra Latviju, 2008.gada pēdējā ceturksnī iekšzemes kopproduktam (IKP) sarūkot par 10,5%, bet 2009. gadā - par 18%. Bezdarba līmenis pieauga no 7% 2008. gadā līdz 22,8% 2009. gada beigās. Šādā gadījumā komercbankas kā privāts uzņēmējdarbības veids var radīt ļoti nopietnus draudus ekonomikai kopumā.

