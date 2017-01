Trīs gadu griezumā kopš Latvijas Biznesa eņģeļu tīkla dibināšanas ar organizācijas starpniecību investēti 1,95 milj. eiro

No šīs summas 275 tūkst. eiro investēti 2014. gadā, 1,14 milj. eiro 2015. gadā un 528 tūkst. eiro 2016. gadā. Investīciju apjoma kritums no 2015. uz 2016. gadu skaidrojams ar «startup buma» perioda noslēgumu – investoriem rozā brilles ir kritušas, spriež Juris Birznieks, Latvijas Biznesa eņģeļu tīkla (LatBAN) valdes loceklis.

Šobrīd investori meklē projektus, kam ir augstas kvalitātes pārvaldība, profesionāla un rīcībspējīga komanda, kā arī turpmākais projekta attīstības plāns. «Ar inovatīvu ideju vien ir par maz. Ir jābūt rīcības plānam, kā to realizēt biznesa platformā,» viņš spriež. Kopējais investētais finanšu apjoms ir minimāli palielinājies, savukārt veikto investīciju skaits ir samazinājies, neskatoties uz to, ka ir būtiski pieaudzis LatBAN biedru skaits. J. Birznieks paredz, ka 2016. gadā un arī turpmāk investori būs prasīgāki pret projektiem. Viņi padziļinātāk izvērtē to iespēju attīstīties un kļūt par patstāvīgu un pelnošu biznesu.

Latvijas Start-up uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētāja Jekaterina Novicka spriež, ka 2014. gadā viss tikai sākās, biznesa eņģeļi vēroja situāciju. Situācija ir līdzīga kā jebkurā biznesā, kur pirmajā gadā apgrozījums ir mazs. Tāpēc arī ir normāli, ka tajā gadā bija mazs ieguldījumu apjoms. Otrajā gadā investīcijas pieauga, biedrībai radās jauni biedri, bija jau noslīpēta komandu atlases procedūra un auga arī investīcijas. Pērnā gada investīciju apjoma sarukumu J. Novicka skaidro ar to, ka jau bija daži ne pārāk veiksmīgi investīciju gadījumi, ko ievēroja citi investori un kļuva piesardzīgāki.

Visu rakstu Biznesa eņģeļi investē piesardzīgāk lasiet 30. janvāra laikrakstā Dienas Bizness.