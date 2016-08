Citadeles grupa nopelnījusi 24,5 miljonus eiro

Citadeles grupai šī gada pirmajā pusgadā kredītportfelis pieauga līdz 1,231 miljoniem eiro, gada laikā palielinoties par 14%, informē bankas pārstāvji.

Banka Citadele Latvijā kredītos uzņēmējiem šī gada pirmajā pusgadā ir piešķīrusi 57,7 miljonus eiro, kas ir par 19% vairāk nekā pērn pirmajā pusgadā. Visvairāk Citadele kreditējusi tieši mazos un vidējos uzņēmumus - piešķirot 28,3 milj. eiro, kas ir par 57% vairāk nekā pērn. Kopumā Citadeles kredītportfelis mazo un vidējo uzņēmumu segmentā ir pieaudzis par 15% pret iepriekšējo gadu.

Bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis: «Šogad uzsākām produktu sēriju „Atbalsta kredīts”, kas pielāgota dažādu nozaru mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām. Piemēram, uzņēmumiem un zemniekiem ar šiem jaunajiem produktiem tiek dota iespēja saņemt mikrokredītus līdz pat 20 000 eiro, balstoties uz klienta naudas plūsmu un bez īpašuma ķīlas nepieciešamības.»

Citadelei, attīstot darbību Lietuvā un Igaunijā, kredītportfeļi gada laikā auguši par attiecīgi 19% un 54%. Koncerna kredītportfeļa kvalitāte turpina uzlaboties. Šī gada jūnija beigās nedrošo kredītu (NPL) rādītājs samazinājās līdz 9,6%, salīdzinot ar 12% pirms gada.

Gada laikā klientu noguldījumi grupas bankās ir palielinājušies par 14% jeb 340 miljoniem - šī gada jūnija beigās noguldījumu apjoms bija 2,75 miljardi eiro. Noguldījumu apjoms vairāk nekā divas reizes pārsniedz izsniegto kredītu apjomu, nodrošinot augstus likviditātes rādītājus.

AS Citadele banka grupa šī gada pirmajā pusgadā strādāja ar 25,4 miljonu eiro lielu peļņu, kas ir par 70% vairāk nekā 2015. gada attiecīgajā periodā. Peļņu ievērojami palielinājis darījums – 11,3 miljonu eiro ienākumi no Citadelei piederošo Visa Europe akciju pārdošanas Visa Inc.

Citadeles grupas pirmā pusgada pamatdarbības ienākumi bija 70,6 miljoni eiro, kas bija par 29% vairāk nekā 2015. gada pirmajā pusgadā. Administratīvie izdevumi pirmajā pusgadā bija 36,6 miljoni, kas ir par 3,8 miljoniem eiro vairāk nekā gadu iepriekš.

Negatīvu tirgus procentu likmju ietekmē Citadeles grupas neto procentu marža samazinājās, tomēr, pateicoties augošajam kredītportfelim, neto procentu ieņēmumi pusgadā sasniedza 31,1 miljonu eiro, kas ir pieaugums par 5%, salīdzinot ar tādu pašu periodu 2015. gadā. Grupas neto komisiju ienākumi pirmajā pusgadā pieauga līdz 18,3 miljoniem eiro, kas ir par 6% vairāk nekā pirms gada.