Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiālei jauns vadītājs

Apdrošināšanas kompānijas Compensa Latvijas filiāles vadītāja amatā stājies Kaspars Neivalds, informē uzņēmuma pārstāvji.

Izmaiņas veiktas apdrošināšanas kompānijas nosaukumam, un turpmāk tā būs Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle.



Kaspars Neivalds apdrošināšanas nozarē pavadījis vairāk nekā 10 gadus, iepriekš strādājot arī tādās apdrošināšanas kompānijās kā If P&C Insurance un ERGO. Kā arī paralēli darbam iegūts arī profesionālais MBA maģistra grāds Rīgas Biznesa skolā. Kopš 2012. gada K.Neivalds pievienojies apdrošināšanas kompānijas Compensa komandai, sākotnēji vadot Īpašuma apdrošināšanas departamentu, taču vēlāk kļūstot par Riska parakstīšanas departamenta vadītāju. Kopš 2016.gada augusta Kasparam Neivaldam tika uzticēta uzņēmuma Latvijas filiāles vadītāja pienākumu veikšana, tagad K.Neivalds šajā amatā iecelts oficiāli.



«Vairāku gadu garumā gūtā pieredze apdrošināšanas nozarē ir vērtīgs pamats tam, lai mērķtiecīgi strādātu pie mūsdienīgu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu apdrošināšanas pakalpojumu risinājumu ieviešanas. Kā vienu no galvenajām uzņēmuma prioritātēm saskatu arvien ērtāku un daudzveidīgāku pakalpojumu sniegšanu mūsu klientiem,» atzīst jaunais Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāles vadītājs Kaspars Neivalds.



Tāpat arī mainīta uzņēmuma juridiskā forma Baltijas valstīs. Kopš šī gada 10. janvāra uzņēmums no slēgtas apdrošināšanas akciju sabiedrības kļuvis par atvērtu apdrošināšanas akciju sabiedrību, vienlaikus arī mainot nosaukumu uz Compensa Vienna Insurance Group ADB. Uzņēmuma klientiem vai sadarbības partneriem šīs izmaiņas neradīs neērtības, un esošie līgumi paliks spēkā.



Compensa Vienna Insurance Group ADB juridiskais statuss tika mainīts ar mērķi vienādot pārvaldības principus visos šīs grupas uzņēmumos Baltijas valstīs un vienlaikus attīstīt darbību šajā reģionā, stāsta Deividas Raipa, uzņēmuma valdes priekšsēdētājs.