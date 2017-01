Veselības apdrošināšanā parakstīto prēmiju apmēri aug strauji, taču medicīnas pakalpojumu cenu pieaugums spiež uz augšu arī polišu cenas, pirmdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Tiesa gan, darba devēju iegādātās polises kļūst trūcīgākas normatīvo aktu ierobežojumu dēļ.

Pagājušajā gadā visstraujāk starp lielajiem apdrošināšanas veidiem audzis tieši veselības apdrošināšanas segments – par 10,1%. Kopumā tajā parakstītas prēmijas 74 miljonu eiro apmērā, kas veselības apdrošināšanu pēc īpatsvara tirgū ierindo otrajā vietā – 18,7% no visiem apdrošināšanas veidiem, liecina Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) dati.

Apdrošinātāji uzskata, ka straujāku veselības apdrošināšanas izaugsmi negatīvi ietekmē normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi. Likums Par iedzīvotāju ienākuma nodokli nosaka, ka no maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz Latvijā un ES reģistrētā apdrošināšanas sabiedrībā iemaksātās dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas, kuras kopā nepārsniedz 10% no maksātājam aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas gadā, un iemaksātās dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas, kas nepārsniedz 10% no maksātājam aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas gadā, bet ne vairāk kā 426,86 eiro gadā.

