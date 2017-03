Deniss Sazonovs ievēlēts par ERGO Group AG starptautisko finanšu vadītāju

1. aprīlī ERGO Baltijas valstu valdē gaidāmas pārmaiņas, informē uzņēmuma pārstāvji.

ERGO valdes loceklis Baltijas valstīs Deniss Sazonovs iecelts par starptautisko finanšu vadītāju ERGO Group AG, kas ir viena no lielākajām apdrošināšanas grupām Eiropā.

Deniss Sazonovs sāks darbu jaunajā amatā ar šī gada 1. aprīli. Viņš darbu ERGO uzsāka pirms 16 gadiem – 2001. gadā kā aktuāra asistents Rīgas Fēnikss dzīvības apdrošināšana AAS (vēlāk ERGO Latvija Dzīvība AAS). 2007. gadā Deniss Sazonovs turpināja darbu ERGO jau valdes locekļa amatā, uzņemoties atbildību par dzīvības un veselības apdrošināšanu, pensiju biznesu un investīcijām. Vēlāk, mainot atbildības jomu, viņš valdes locekļa amatā uzņēmās uzraudzīt finanšu, investīciju un IT jomu Baltijā. Papildus Deniss Sazonovs darbojās ERGO Funds AS valdē un padomē, kā arī ERGO Invest SIA padomes priekšsēdētāja amatā.

Līdz ar to no 2017. gada 1.aprīļa ERGO valde Baltijas valstīs turpinās darbu četru valdes locekļu sastāvā, un tajā plānotas izmaiņas, pārdalot līdz šim Denisa Sazonova pārraudzībā esošās atbildības jomas un pienākumus. Ingrīda Ķirse, ERGO valdes locekle Baltijā, kas atbildīga par darbību Latvijā, ieņems arī ERGO Insurance SE Latvijas filiāles vadītājas amatu. ERGO valdes loceklis Baltijā Tarmo Kolls, kurš atbildīgs par darbību Igaunijā, papildus uzņemsies arī finanšu pārvaldību un pildīs ERGO Invest SIA padomes priekšsēdētāja pienākumus. Savukārt Dr. Kestutis Bagdonavičius, ERGO valdes priekšsēdētājs Baltijā, papildus uzņemsies pārraudzīt IT jomu.

Lēmums par ERGO Baltijas valdes pienākumu sadalījumu stāsies spēkā pēc ERGO Baltijas valstu padomes apstiprinājuma un tā paziņošanas Igaunijas, Latvijas un Lietuvas finanšu uzraudzības iestādēm.