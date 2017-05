DNB grupa Latvijā 2017. gada pirmo ceturksni noslēgusi ar 5,6 miljonu eiro tīro peļņu, savukārt operacionālā peļņa šajā periodā veidojusi 4,9 miljonus eiro, informē bankas pārstāvji.

Klientu noguldījumu apjoms uz pirmā ceturkšņa beigām sasniedzis 1,2 miljardus eiro, bet kopējais aizdevumu portfelis - 1,5 miljardus eiro.

1.ceturkšņa pamatdarbības rezultāti uzrāda zināmu stabilitāti. Tīrie procentu ienākumi veidoja 9,6 miljonus eiro, neto komisiju apmērs 3,3 miljonus eiro, tādējādi tīro procentu ienākumu apjoms ir samazinājies par 2 %, tīro komisijas ienākumu apjoms pieaudzis par 1 % salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo ceturksni.

Kopējās izmaksas šī gada pirmajā ceturksnī bija 9,1 miljons eiro, kas ir par 7 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, savukārt administratīvās izmaksas samazinājušās par 2 %. Šāds ietaupījums ir panākts, pateicoties efektīvākam filiāļu tīklam, bankai esot pieejamai vietās, kur klientiem tas visvairāk nepieciešams. Tāpat būtisku ietekmi veidojis arī darbs pie pārņemto aktīvu portfeļa - tam samazinoties, attiecīgi tiek veicināts arī uzturēšanas un administrēšanas izmaksu samazinājums.

Neto peļņas samazinājumu galvenokārt ir ietekmējis kredītu uzkrājumu apjoms. Šī gada pirmajā ceturksnī ir izdevies atgūt iepriekš izveidotos uzkrājumus 0,8 miljonu eiro vērtībā – neskatoties uz to, ka tas ir mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn (1,6 miljoni eiro), tas joprojām ir būtiski labāks rezultāts par plānoto, skaidro bankas pārstāvji.

Šajā ceturksnī no jauna izsniegti kredīti 73,9 miljonu eiro apmērā. Straujāko attīstību uzrādījusi tieši privātpersonu kreditēšana, kur sasniegti labākie rezultāti kopš 2008. gada. Salīdzinot ar šo pašu periodu pērn, 2017. gada pirmajos trīs mēnešos no jauna izsniegto patēriņa un karšu kredītu summa pieaugusi par 83 %, kopsummā veidojot teju 5 miljonus eiro. Savukārt 31 % pieaugums vērojams mājokļa kredītos, kur šī gada ceturkšņa laikā no jauna ir izsniegti 22 miljonu eiro.

DNB līzinga jomā finansējuma apjomi gan juridiskajām, gan privātpersonām šajā ceturksnī sasnieguši vairāk nekā 27 miljonus eiro, summai attiecīgi pieaugot par 21 %, salīdzinot ar 2016. gada pirmo ceturksni. Savukārt jauni kredīti uzņēmējdarbības finansēšanai izsniegti gandrīz 19 miljonu eiro apmērā, visstraujāk attīstoties tieši mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanai.