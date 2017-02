Eiro ieviešana ir neatgriezenisks process, norādījis Eiropas Centrālās bankas vadītājs Mario Dragi, tādējādi nostājoties aizsardzības pozīcijā pret izteikumiem, kas šo faktu noliedz, raksta Bloomberg.

«Eiro ir neatsaucams,» viņš uzsvēris gan itāļu, gan angļu valodā, piebilstot, ka tās ir saistības.

M. Dragi šo faktu jau atkārtojis iepriekš, taču nu jautājums aktualizējies pēc tam, kad Francijas prezidenta kandidāte Marina Lepēna izteikusies, ka viņas ievēlēšanas gadījumā Francija izstātos no eirozonas. Par eiro pamešanu izteikumi izskanējuši arī Itālijā.

Iepriekš jautājums bija aktuāls 2015.gada vasarā, kad Grieķija saskārās ar problēmām saistībā ar nosacījumu izpildi starptautiskajam aizdevumam, tomēr runas norima un tā arī netika definēts, kādas procedūras jāveic saistībā ar izstāšanos no eirozonas.

M. Dragi savā paziņojumā janvāra vidū atteicies minēt, kādas varētu būt izmaksas valstij, kas izlemj pamest eirozonu. Debates par to rosināja Eiropas Savienības likumdevēji Marko Valli un Marko Zanni. «Ja kāda valsts izlemj pamest Eirosistēmu, tās ir nacionālās centrālās bankas saistības, kas pret ECB ir jāizpilda pilnā apmērā,» viņš rakstīja atbildes vēstulē likumdevējiem. Zanni to traktēja kā atbildi, ka valstis tomēr var pamest eirozonu. «Es vēlos dienaskārtībā pacelt jautājumu, kā izstāties no eirozonas un kā tas var notikt,» viņš uzsvēris, piebilstot, ka Dragi atzinis, ka šāda atteikšanās no eiro tomēr ir iespējama, un tagad nepieciešama lielāka skaidrība par izmaksām. «Esmu pārliecināts, ka Itālijas gadījumā atteikšanās no eiro plusi pārsniegs mīnusus,» viņš norādījis.

Savukārt ECB pārstāvis Benuā Kurjē norādījis, ka eirozonas pamešana apdraudēs Francijas darba tirgu un uzkrājumus.