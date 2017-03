Eesti Krediidipank pametīs Latviju

2017.gada sākumā lielākā mazumtirgotāju grupa Igaunijā Coop Eesti ir iegādājusies AS Eesti Krediidipank lielāko daļu bankas akciju, liecina bankas paziņojums.

AS Eesti Krediidipank jaunie akcionāri ir nolēmuši mainīt bankas biznesa stratēģiju, izvirzot jaunus stratēģiskus mērķus, kas tostarp paredz bankas finanšu pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu Latvijā un Aktsiaselts Eesti Krediidipank Latvijas filiāles darbības izbeigšanu, koncentrējoties uz finanšu pakalpojumu sniegšanu tikai Igaunijā.

Aktsiaselts Eesti Krediidipank finanšu un kapitāla pietiekamības rādītāji ievērojami pārsniedz normatīvajos aktos noteikto, tādējādi AS Eesti Krediidipank nav finansiāla rakstura problēmu.

Bankas klientu apkalpošanas centrs Krišjāņa Valdemāra ielā 21, Rīgā tiks slēgts 2017.gada 15.jūnijā. Klientu norēķinu kontu darbība tiks ierobežota no 2017.gada 16.jūnija. No šī datuma norēķinu kontā nebūs pieejamas bezskaidras naudas operācijas, internetbankas darbība būs ierobežota, bet visi tās lietotāji tiks bloķēti.

Ja norēķinu konta atlikums pēc minētā datuma būs vienāds ar nulli, norēķinu konts tiks slēgts. Ja norēķinu konta atlikums pēc minētā datuma būs pozitīvs, tas tiks bloķēts un rīkoties ar saviem naudas līdzekļiem klients varēs, ierodoties tikai bankas pārstāvniecībā.

Noguldījumi un uzkrātie noguldījuma procenti, kas būs aprēķināti līdz norādītajam līguma laušanas datumam, būs ieskaitīti Klienta norēķina kontā un pieejami no 2017.gada 3.aprīļa.

AS Eesti Krediidipank Latvijas filiāle savu darbību uzsāka 2011. gada 15. martā, kad Igaunijas banka AS Eesti Krediidipank pārņēma AS Latvijas Biznesa banka biznesu.