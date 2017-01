Par Triatel galveno akcionāru kļuvis Venta Global Limited

Uzņēmums Venta Global Limited iegādājies 265,7 tūkstošu AS Telekom Baltija (Triatel) akciju, kas ir 80.1% no kopējā akciju skaita, liecina paziņojums Nasdaq Riga. Līdz šim lielākais akcionārs bija AS Baltic Telekom. Venta Global Limited...