Samērā bieži dzirdam dažādus radikālus priekšlikumus par to, kur labāk novirzīt pensiju 2. līmeņa līdzekļus. Piemēram, pēdējo pāris gadu populārs kļuvis ierosinājums iepludināt visu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu Latvijas tautsaimniecībā, saremontēt Latvijas lauku ceļus un tamlīdzīgi.

Fakts, ka pat teorētiski netiek izskatītas iespējas, kā pensiju 2.līmeņa līdzekļi varētu strādāt Latvijas ekonomikas labā, kas pēc būtības ir pozitīva iniciatīva, nav tik būtisks, kā tas, ka šiem radikālajiem mūsu pensiju naudas izlietošanas priekšlikumiem ir visai apšaubāms pamats.

Proti, atminoties Satversmes tiesas spriedumu 2010.gada nogalē lietā, kas tika ierosināta par pensiju 2.līmeņa iemaksu samazinājumu no 8% līdz 2% 2008.gadā un pakāpenisko iemaksu palielināšanu līdz 6%, sprieduma tekstā ir atrodami sekojoši būtiski secinājumi:

• Fondēto pensiju shēmas izveidošana un likumā noteiktie tās darbības pamatprincipi paši par sevi radīja personām paļāvību uz to, ka fondēto pensiju shēma tiks īstenota tā, lai veidotu pensijas kapitāla uzkrājumu;

• Līdz ar to fondēto pensiju shēmas raksturs un principi norāda uz iespēju iemaksas šajā shēmā grozīt, saglabājot tās izveidošanas mērķi - veidot pensijas kapitāla uzkrājumu;

• Tādējādi apstrīdētajām normām ir leģitīms mērķis - sociālās apdrošināšanas budžeta ilgtspējas nodrošināšana, līdzsvarojot tā ieņēmumus un izdevumus, un līdz ar to - sabiedrības labklājības aizsargāšana;

• Līdz ar to likumdevējam, izdarot grozījumus fondēto pensiju shēmā, jāizvēlas tāds tiesiskais regulējums, kas būtu vērsts uz fondēto pensiju shēmas ilgtspējīgu attīstību.

Galvenās izmantotās frāzes ir sekojošas:veidot pensijas kapitāla uzkrājumu, sabiedrības labklājības aizsargāšana, fondēto pensiju shēmas ilgtspējīga attīstība.

Šie atslēgas izteikumi nekādā veidā neizslēdz leģitīmas iespējas izmantot pensiju 2. līmeņa kapitālu nacionālās labklājības vairošanai, kā tas jau šobrīd notiek daudzās citās attīstītajās pasaules valstīs.

Taču pat tik īss un šaurs ieskats Satversmes tiesas sprieduma tā dēvētajā lietā Nr. 2010-21-01 rada šaubas par to, ka radikāliem priekšlikumiem par pensiju 2. līmeņa līdzekļu izlietošanu izjaucot pensiju sistēmu ir leģitīms pamats jo tie nenodrošina pensiju 2. līmeņa ilgtspējīgu attīstību un sabiedrības labklājības aizsargāšanu.