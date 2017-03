Eksportētāju smagā izvēle – riskēt vai apdrošināties

Eksporta darījumu apdrošināšanā patlaban pastāv vairākas problēmas, dēļ kurām uzņēmumi nereti izvēlas neizmantot šo pakalpojumu – pārāk gari norēķinu termiņi un augstas cenas, turklāt parāda piedziņas iespēja eksporta darījumu parādos bieži vien niecīga, ceturtdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Neskatoties uz risku, kas pastāv, neapdrošinot darījumus, kompānijas ne vienmēr labprāt iegādājas šo pakalpojumus. Apdrošinātāji ieskicē vairākas problēmas, kādēļ pakalpojums nav tik izplatīts uzņēmumu vidū.

«Viena no problēmām, ar kādām saskaras Latvijas eksportētāji, ja tie vēršas pēc eksporta darījuma apdrošināšanas, piemēram, bankā, ir šī pakalpojuma cena,» raksturo Marsh valdes priekšsēdētājs Kristaps Zilberts. No otras puses, arī parāda piedziņas iespēja eksporta darījumiem ir niecīga. Un šī ir smaga izvēle – riskēt vai tomēr nodrošināties, lai arī tas samazina peļņu. Otra problēma, uzņēmumi paši nekādi nevar novērtēt darījuma partneri, it īpaši, pašlaik populārajos eksotiskajos eksporta tirgos – Koreja, Čīle, Serbijā, Rumānijā. Tas nozīmē, ka ir jāpaļaujas uz darījuma risku apdrošinātāja novērtējumu, viņš skaidro.

