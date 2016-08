Ja Baltijas valstis arī turpmāk nespēs atrast kopīgu valodu jautājumā par Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica projektu, tās var zaudēt šim projektam piešķirtos līdzekļus, brīdinājis Eiropas Parlamenta (EP) Transporta un tūrisma komitejas priekšsēdētājs Mihaels Krāmers.

Intervijā portālam 15min.lt viņš paudis neizpratni par Lietuvas nostāju un vēlmi darbu konkursus izsludināt atsevišķi, nevis ar Baltijas valstu kopuzņēmuma RB Rail starpniecību.

«Mums visiem jāsaprot, ka lielāko daļu līdzekļu piešķir Eiropas Savienība, un te ir spēkā nepārprotams princips - «liec lietā vai arī paliksi bešā» (Use it or loose it). Ja šī nauda netiks izlietota Baltijas valstīs, tā aizceļos uz Vāciju, Austriju vai Franciju,» norādījis EP komitejas vadītājs. «Visu valstu politiķiem šī situācija ir skaidri jāapzinās un jāatsakās no ilūzijām. Jā, starp Lietuvu, Latviju un Igauniju pastāv atšķirības, bet projektu iespējams īstenot vienīgi tādā gadījumā, ja tas tiks darīts kopīgi. Ļoti svarīga te ir arī Polijas piedalīšanās.»

Pēc Krāmera teiktā, vienoties par projekta īstenošanu izdosies tad, kad tam piekritīs Lietuva. «Baltijas valstīm ir jāstrādā kopā. Ir vajadzīgs galīgais lēmums, kura joprojām nav. Zinu, ka trūkst politiskā lēmuma, kas jāpieņem Lietuvas Satiksmes ministrijai,» viņš sacījis.

Baltijas valstis ilgu laiku nespēja vienoties, kā sadalāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) par Rail Baltica darbiem. Lietuva centās panākt, lai PVN paliktu tai valstī, kur tiek veikti darbi, nevis Latvijā, kur dibināts kopuzņēmums RB Rail. Jūlijā Lietuvas, Latvijas un Igaunijas ministri parakstīja vienošanos par PVN sadali, tomēr attiecībā uz galīgo finansējuma shēmu vienprātības joprojām nav.

Baltijas valstis arī nespēj vienoties, kā būtu ieceļami RB Rail valdes locekļi. Lietuva grib, lai katra valsts uzņēmumā būtu pārstāvēta ar vienu valdes locekli, bet "RB Rail" valdes priekšsēdētāja Baiba Rubesa iesaka valdes locekļus izraudzīt konkursa ceļā.

Eiropas Komisijas pārstāve Ziemeļjūras-Baltijas koridora projekta koordinatore Katrīna Trautmane jau jūnijā aicināja Baltijas valstis vienoties par RB rail pārvaldību. Vēl pirms tam viņa jau brīdināja, ka valstis var palikt bez atbalsta līdzekļiem, ja nespēs atrast kopīgu valodu.