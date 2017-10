Akseleratori zemajā startā

Vēl šogad darbu sāks trīs akseleratori, kuri katrs vairāku desmitu uzņēmumu atbalstam saņems piecus miljonus eiro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma no Altum, otrdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.

Akselerācijas fondu pārvaldītāji veiks ieguldījumus inovatīvos un agrīnas attīstības stadijas startup jeb jaunuzņēmumos ar lielu izaugsmes potenciālu. Finansējums tiks sniegts divos posmos – pirmssēklas un sēklas naudas ieguldījumu veidā. Šī gada vasarā Altum saņēma Iepirkumu uzraudzības biroja atļauju slēgt līgumus ar akselerācijas fondu pārvaldniekiem – Buildit Accelerator OÜ, personu SIA Lattelecom Technology, Pētera Marculāna, Dmitrija Saikovska un Deivida Vencela (David Ventzel) apvienību un fizisku personu Nikolaja Adamoviča, Leldes Stukles, Voldemāra Brēdiķa un Ellas Kalniņas apvienību.

Runājot par to, kāpēc Latvijai ir svarīgs šāds atbalsta instruments un kāds būs kopējais ieguvums no šādas programmas ilgtermiņā, N. Adamovičs teic, ka tam ir vairāki aspekti. «Pirmkārt, neviens vairs neapšauba ceturtās industriālās revolūcijas esamību un nozīmi. Tas nozīmē, ka tuvākajās desmitgadēs būtiski mainīsies veids un tehnoloģijas, kā sabiedrība saražo nepieciešamos labumus – gan preces, gan pakalpojumus. Galvenais pārmaiņu resurss ir modernas, uz nākotni vērstas tehnoloģijas. Otrkārt, Latvija ir neliela, ne pārāk bagāta valsts; bez nākotnes tehnoloģijām nopietnu izrāvienu attīstībā un arī turībā nepanāksim. Tas nozīmē, ka iespējami agresīvāk un plašāk jāatbalsta zinātņietilpīgie jaunuzņēmumi un jāveicina to sadarbība ar industriju globālajiem līderiem. Jebkura akselerācijas programma, kas ļauj sākt pumpuroties kaut vai tikai dažiem jaunuzņēmumiem, ir svētīgs solis šā mērķa sasniegšanai,» saka N. Adamovičs.

P. Marculāns uzsver, ka akseleratori pilda ne tikai investīciju funkciju, bet vienlaikus nodrošina zināšanu apmaiņu starp jaunajiem un pieredzējušiem uzņēmējiem, investoriem, kas ir ļoti būtiska jaunuzņēmumu ekosistēmai tik agrīnā stadijā, kurā šo zināšanu trūkst. «Vienlaikus šis ir lielisks instruments, lai piesaistītu ārvalstu jaunuzņēmumus. Šāda agrīnu investīciju veikšana un jaunuzņēmumu attīstīšana uzlabo vēlākas stadijas vietējo riska kapitāla fondu darījumu plūsmu, kā arī piesaista starptautiskus riska kapitāla fondus,» viņš norāda.

