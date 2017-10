Ar teju 15 miljoniem eiro atbalstīs sociālos uzņēmumus

Projekts tiek īstenots visā Latvijā; tā aktivitāšu īstenošanai plānotais finansējums ir 14,9 miljoni eiro, tostarp no Eiropas Sociālā fonda (ESF) paredzēti 12,7 miljoni eiro, bet no valsts budžeta – 2,2 miljoni eiro. Projektā plānots sniegt atbalstu 220 dalībniekiem, kas risinās sociālās problēmas. Pēc būtības atbalstu saņēmušo skaits būs lielāks, jo ieguvēji nebūs vien uzņēmuma darbinieki, bet sabiedrība kopumā, skaidro Imants Lipskis, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors. Viena projekta atbalstāmā summa ir no pieciem līdz 200 tūkstošiem eiro.

Projektu Labklājības ministrija īsteno kopā ar Attīstības finanšu institūciju Altum, kas veic piemērotāko atbalsta veidu noteikšanu un atbalsta sniegšanu grantu veidā sociālās uzņēmējdarbības veicējiem. Šā gada jūnijā ministrija sāka programmas dalībnieku reģistru, jūlijā pirmie uzņēmumi saņēma sociālā uzņēmuma statusu, un šobrīd to skaits tuvojas 20. Pēc lēmuma saņemšanas pretendents var iesniegt granta pieteikumu Altum. Šobrīd ir saņemti un tiek izvērtēti četri pieteikumi.

Projekta mērķis ir noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, veicināt darba integrācijas iespējas uzņēmumos nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem, tādējādi palielinot nodarbinātības iespējas, uzskaita I. Lipskis.

Grantu summas būs no pieciem līdz pat 200 tūkstošiem eiro, un tā apmērs būs atkarīgs no uzņēmuma darbības ilguma, pieredzes, līdzšinējiem darbības apjomiem u.tml. Piemēram, jaundibinātu sociālo uzņēmumu gadījumā, kur darbības laiks ir mazāks par vienu gadu, maksimālā granta summa ir 20 tūkstoši eiro. Savukārt uzņēmumi, kas strādā no viena līdz trim gadiem, var pretendēt uz grantu līdz 50 tūkstošiem. «Jārēķinās, ka sociālajam uzņēmumam ir jābūt arī savam līdzfinansējumam, vismaz 10% no granta summas,» piebilst Altum Programmu attīstības departamenta vadītāja Madara Dambe–Krastkalne.

