Banknotes un Money Metro īpašniekam labākie rezultāti vēsturē

Atbilstoši plānotajam, kopējie ieņēmumi salīdzinot ar atbilstoši periodu iepriekšējā gadā ir palielinājušies par 20.8% un kopā sastāda EUR 13 490 124.

Koncerna valdes priekšsēdētājs Agris Evertovskis komentē 2017. gada 9 mēnešu rezultātus: «Koncerna darbības rādītāju kāpums salīdzinājumā ar iepriekšēja gada 9 mēnešiem ir būtisks. Uzņēmuma finanšu rādītāji šobrīd ir labākie uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē. Trešajā ceturksnī uzņēmums turpināja pilnveidot kredītpolitiku un veikt investīcijas, lai uzlabotu klientu maksātspējas vērtēšanu. 3. ceturksnī uzņēmums noslēdza jaunu līgumu ar sadarbības partneri par statistiskās analīzes tehnoloģiju izstrādi ar mērķi attīstīt maksātspējas izvērtēšanu un paaugstināt kredītportfeļa kvalitāti.»

Uzņēmums informē, ka apstiprina tikai 26% jauno klientu kredītu pieteikumu, savukārt atkārtotiem klientiem – 82%.

2017. gada 3. ceturksnī uzņēmums turpināja strādāt pie savu pakalpojumu pilnveidošanas un digitalizācijas, un 2017. gada 4. ceturksnī sāks piedāvāt saviem klientiem pakalpojumu ar papildus priekšrocībām.

Uzņēmums turpina pilnveidot iekšējos procesus, lai nodrošinātu darbību atbilstoši gaidāmajām izmaiņām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kā arī veic adaptāciju, lai pielāgotu darbību atbilstoši vispārējai datu aizsardzības regulai, kas stājas spēkā 2018. gada 25. maijā.

Koncerna kredītportfeļa pieaugums tika finansēts no peļņas, sadarbībā ar savstarpējo aizdevumu platformu, kā arī 2017. gada 9 mēnešos tika piesaistīts obligāciju finansējums EUR 1 352 000 apmērā no 2016. gada emitētās slēgtās obligāciju emisijas EUR 5 milj. apmērā ar 14% gada ienesīgumu, kuru organizēja AS BlueOrange Bank. Uz perioda beigām jaunās obligācijas ir realizētas par kopējo apjomu EUR 2 326 000.