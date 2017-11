Twino platformā investoru pieprasījums nereti lielāks kā piedāvāto aizdevumu apjoms

Tādējādi investori uzreiz izpērk visus aizdevumus, tiklīdz tie parādās platformā un nākas gaidīt rindā uz investīcijām, novēroja portāls db.lv.

Kā stāsta uzņēmuma pārstāve Laura Krastiņa, līdz šim Twino savstarpējo aizdevumu platformā finansēti aizdevumi 200 miljoni eiro apjomā, tādējādi nostiprinot savas pozīcijas kā vienai no vadošajām investīciju platformām Eiropā, informē uzņēmums.

Kopš dibināšanas 2015.gada maijā, platforma piesaistījusi gandrīz 11 000 privāto investoru no vairāk nekā 30valstīm Ceturto daļu ieguldījumu apjoma platformā veido investori no Vācijas, 12% aizdevumi finansēti no Apvienotās Karalistes investoru ieguldījumiem, bet 11% no Latvijas un tikpat no Igaunijas. Vidējā investīciju atdeve no ieguldījumiem veido 12%.

Tikmēr oktobrī caur Twino aizdevumu platformu finansēti aizdevumi 11,7 miljoni eiro apjomā, kas ir viens no vēsturiski lielākajiem vienā mēnesī finansētajiem aizdevumu apjomiem. No tiem 53% veido investoru ieguldījumi Polijas aizdevumos, kamēr 23% veido ieguldījumi Krievijas aizdevumos, kam gandrīz līdzīgās daļās seko Latvija un Kazahstana.

Twino Investīciju platformas stratēģija paredz turpināt attīstīt diversificētu produktu portfeli investīcijām ar augstu atdevi un ieguldījuma atpirkšanās garantiju. Tādējādi uzņēmums turpinās iesākto ekspansiju t.s. emerging markets jeb tirgos, kur alternatīvajam finanšu segmentam tuvākajos gados sagaidāms augsts izaugsmes potenciāls. Šis attīstības virziens saskan arī ar Twino investoru vēlmēm. Saskaņā ar veikto Twino investoru aptauju, tieši emerging markets ir lielākie investoru interešu tirgi, jo no ieguldījumiem šo tirgu aizdevumos iespējams gūt vislielāko atdevi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pēdējo četru mēnešu laikā Twino mērķtiecīgi ir palielinājis platformā pieejamo aizdevumu apjomu no Krievijas, palielinot īpatsvaru no 500 tūkstošiem eiro jūlijā, līdz 2.6 miljoniem eiro oktobrī, savukārt aizdevumu apjoms no Kazahstanas pieaudzis no 600 tūkstošiem jūlijā līdz gandrīz miljonam eiro oktobrī. Sagaidāms, ka arī turpmāk šo valstu aizdevumu īpatsvars platformā turpinās augt.

Paralēli šim attīstības virzienam Twino turpinās stiprināt pozīcijas arī t.s. mature markets (Polija, Latvija u.c.) jeb tirgos, kur alternatīvo finanšu nozare jau iekarojusi stabilas pozīcijas.

Twino ir starptautiska finanšu pakalpojumu kompānija, kura kopš darbības uzsākšanas 2009.gadā izsniegusi aizdevumus vairāk nekā 440 miljoni eiro apjomā. 2015. gadā Twino izveidoja savstarpējo aizdevumu platformu.