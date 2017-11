ES piešķirs 3,35 miljonus eiro, lai palīdzētu atlaistiem Itālijas kompānijas darbiniekiem

1610 zvanu centra darbiniekiem, kurus Itālijā no darba atlaidusi kompānija Almaviva Contact SpA , jāsaņem Eiropas Savienības palīdzība 3,35 miljonu eiro apmērā, ceturtdien nobalsojusi Budžeta Komiteja.

Almaviva Contact SpA bija jāslēdz zvanu centrs Romā 2016. gada beigās. Tā rezultātā kopumā tika atlaisti 1664 darbinieki. Kompānijas ieņēmumi laika posmā no 2011. līdz 2015. gadam samazinājušies par 45% un kā iemesls tiek minētas augstās darbaspēka izmaksas un un arvien lielāks spiediens uz cenām augošās globālās konkurences dēļ.

Līdzfinansējums tiks piešķirts caur Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (EGF).

79 procenti no 1610 darbiniekiem, kuriem ir tiesības saņemt palīdzību, ir sievietes. No viņām lielākā daļa ir vecumā no 30 līdz 55 gadiem.

Palīdzības piešķiršanu vēl jāatbalsta Eiropas Parlamentam.