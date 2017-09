FM: Ziedotājiem būs jārēķinās ar sava logo izvietošanas ierobežojumiem

Viņa informēja NVO pārstāvjus, ka 2018.gadā līdz ar jauno nodokļu politiku spēkā stāsies arī izmaiņas UIN atvieglojumu piemērošanā ziedojumiem.

Jaunais regulējums paredz, ka ziedojumu saņēmēju loks saglabājas līdzšinējais. Turpretī ziedotājiem būs iespēja izvēlēties pārskata gada ietvaros vienu no trim atvieglojuma variantiem.

Pirmais variants paredz, ka ar UIN neapliek ziedoto summu, kas nepārsniedz 5% no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem. Otrais variants paredz ar UIN neaplikt ziedoto summu, kas nepārsniedz 2% no iepriekšējā pārskata gadā darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas. Savukārt trešais variants paredz, ka ar UIN apliekamajā bāzē iekļauj ziedoto summu, bet par dividendēm aprēķināto UIN ir tiesības samazināt 75% apmērā no ziedotās summas, bet ne vairāk kā 20% no aprēķinātās UIN summas par dividendēm.

Tajā pašā laikā ziedotājiem būs jārēķinās ar ierobežojumiem attiecībā uz sava uzņēmuma nosaukuma, logo vai zīmola reklamēšanu. Kaļāne norādīja, ka UIN stimulu nepiemēros, ja ziedotājam būs pretpienākums pret ziedotāju, proti, ziedotājs vēlēsies izvietot reklāmu.

Tajā pašā laikā, saprotot ziedojumu saņēmēju vēlmi informēt par ziedotājiem, regulējums tomēr atļaus izvietot ziedotāja logo, kas nepārsniegs vienu divdesmito daļu no teksta laukuma.

NVO pārstāvji vēlējās zināt, kas šādu prasību kontrolēs un kā šādu prasību varēs īstenot, piemēram, uz sporta apģērba, kur nereti izvietoti vairāku ziedotāju logo. FM pārstāve sacīja, ka minētās darbības arī turpmāk kontrolēs Valsts ieņēmumu dienests, savukārt uz sporta apģērba varēs būt vairāku ziedotāju logo, ja tie nebūs lielāki par noteikto.

Kaļāne arī atzina, ka FM patlaban izstrādā attiecīgus Ministru kabineta noteikumus, kuros varētu arī ietvert detalizētākus ierobežojumus par ziedotāja logo izvietošanu, piemēram, mājaslapās un citviet.