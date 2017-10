Latvijas Gāze piesaista 35 miljonu eiro aizņēmumu Gaso kapitāla struktūras izveidei

Aizņēmums piesaistīts no AS «SEB Banka». Aizņēmuma termiņš ir 5 gadi un tas tiks attiecināts uz jaundibināmo meitasuzņēmumu.

Jau vēstīts, ka šī gada beigās plānots dibināt sadales pakalpojumu operatoru AS «Gaso», reorganizējot AS «Latvijas Gāze». Saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām un attiecīgajiem grozījumiem Enerģētikas likumā 2016. gada 11. februārī, AS «Latvijas Gāze» līdz 2018. gada 1. janvārim ir jānodala dabasgāzes tirdzniecība un sadale. Atšķirībā no pārvades un uzglabāšanas nodalīšanas, kas tika veikta 2016. gadā, izveidojot akciju sabiedrību «Conexus Baltic Grid», sadales un tirdzniecības nodalīšanā nav jāveic īpašumtiesību nodalīšana. Līdz ar to nodalāmais uzņēmums var būt meitasuzņēmums.

