Saeima ierobežo fizisko personu ziedojumus un dāvinājumus partijām

No nākamā gada fiziskās personas drīkstēs veikt dāvinājumu (ziedojumu), iemaksāt biedru naudu un iestāšanās naudu partijām no saviem ienākumiem, kuru kopējais apmērs nedrīkstēs pārsniegt 30% no šo personu iepriekšējā kalendārajā gadā gūtajiem ienākumiem.

To paredz grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, ko ceturtdien, 26.oktobrī, galīgajā lasījumā pieņēma Saeima.

Saeimas Preses dienests informē, ka ar likuma izmaiņām plānots novērst iespēju fiziskajām personām neatļauti iesaistīties līdzekļu ziedošanā vai dāvināšanā politiskajām partijām.

Līdz šim fiziskās personas politiskās partijas varēja finansēt no saviem ienākumiem, kas gūti tajā pašā vai iepriekšējos divos kalendārajos gados un kuru veidi noteikti likumā «Par nodokļiem un nodevām».

Iepriekš par likumprojekta virzību atbildīgajā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā pārstāvji no Korupcijas novēršanas apkarošanas biroja (KNAB) deputātiem apliecināja, ka fiziskās personas partijām nereti atvēlējušas vai nu pusi no savas naudas vai arī visus pēdējos trīs gados legāli gūtos (deklarētos) ienākumus. Ziedotāji ikdienas tēriņus sedzot vēl no iepriekš gūtiem līdzekļiem, un tas KNAB rada šaubas par turpat ceturtās daļas ziedojumu naudas patieso izcelsmi. Lielākā daļa no šiem ziedojumiem ir četru līdz 15 tūkstošu apmērā, liecina KNAB informācija.

Ar likuma izmaiņām arī noteikts, ka par formāliem pārkāpumiem partijām netiks apturēta piešķirtā valsts budžeta finansējuma izmaksa. Partija finansējumu zaudēs, ja tā vairāk nekā 10 procentus no kopējās tai piešķirtās naudas būs izmantojusi neatbilstoši likumā noteiktajam mērķim. Šādas izmaiņas rosinātas, jo iepriekš piemērojamā sankcija - finansējuma izmaksas apturēšana - ir nesamērīga salīdzinājumā ar pārkāpuma smagumu, tomēr tā tiks saglabāta pietiekami ietekmīga, lai varētu turpināt pildīt savu preventīvo pārkāpumu novēršanas lomu, teikts likumprojekta anotācijā.

Likums arī grozīts, lai no 2019.gada 30.jūnija varētu ieviest partiju dokumentu un finanšu atskaišu iesniegšanu KNAB elektroniski. Iesniegto informāciju par partiju finansiālo darbību jaunā sistēma ļaus izmantot dažādos griezumos, kā arī atvieglos šīs informācijas apstrādes un publicēšanas procesu, norāda grozījumu izstrādātāji KNAB. Datubāzes ieviešana arī samazinās administratīvo slogu partijām, un tās ātrāk varēs saņemt informāciju par ziedojumu neatbilstību normatīvo aktu prasībām.

Partijām pieeju Elektronisko datu ievades sistēmai piešķirs KNAB. Jaunās sistēmas izmantošanas kārtību, publicējot tajā informāciju par saņemtajām biedru naudām un iestāšanās naudām, saņemtajiem un atdotajiem dāvinājumiem (ziedojumiem), kā arī gada pārskatu un vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju, noteiks Ministru kabinets.

Likuma grozījumi nosaka, ka Ministru kabinetam līdz nākamā gada oktobra beigām Saeimā jāiesniedz atzinums par finansiālajiem un tiesiskajiem nosacījumiem, lai īstenotu iespējamu piešķiramā valsts budžeta finansējuma apmēra paaugstināšanu politiskajām partijām, par kurām iepriekšējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi procenti vēlētāju.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma grozījumi stāsies spēkā šī gada 1.decembrī.