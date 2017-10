Valdības vilcināšanās rada nenoteiktību

AS Latvijas balzams valdes uzdevums ir panākt, ka ražošana arī turpmāk attīstīsies Latvijā, nevis atkārtot Aldara piemēru

To intervijā DB saka AS Latvijas balzams valdes priekšsēdētājs Intars Geidāns. Viņš norāda, ka valdības vilcināšanās ar lēmuma pieņemšanu par atbalstāmo investīciju projektu palielina risku par konkurētspējas zaudēšanu.



Kā vērtējat situāciju, ka vairākas nedēļas Ministru kabinetā nevar pieņemt lēmumu, vai uzņēmuma investīciju plānu atzīt par atbalstāmu?

Tā ir vilcināšanās. Ir saprotams, ka Ministru kabineta locekļiem ir jāiepazīstas ar informāciju, kuru gan jau līdz tam ir vērtējuši dažādu ministriju ierēdņi un atzinuši par atbilstošu tiem nosacījumiem, kas ļauj saņemt atbalstāmā investīciju projekta statusu. Bet no uzņēmuma puses nav patīkami, ka jau divas nedēļas valdības sēdē šis jautājums vienkārši netiek skatīts. Latvijas balzams ir iesniedzis atbilstošu pieteikumu, biznesa plānu, investīciju projektu un visus nepieciešamos paskaidrojumus, aprēķinus. Uzņēmuma vadība ir tikusies gan ar ministriju atbildīgajām amatpersonām, gan arī ar politisko partiju pārstāvjiem, un projektam ir aktīvs atbalsts no Ekonomikas ministrijas puses. Tādējādi gaidīšanas laikam būtu jābeidzas ar pozitīvu lēmumu uzņēmumam.

Pastāstiet plašāk par šo investīciju projektu.

Kopējās projekta izmaksas ir 23 milj. eiro apmērā, no kā 16,9 milj. eiro ir tā investīciju daļa, kura atbilst izvirzītajiem kritērijiem, lai varētu pretendēt uz īpaši atbalstāmā investīciju projekta statusa piešķiršanu, kas ļautu izmantot par šo summu uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi 4,2 milj. eiro apmērā. Investīciju projekta ietvaros plānots rekonstruēt un modernizēt esošo ražošanu Rīgā A. Čaka ielā un turpmāk koncentrēt ražošanu vienā vietā Rīgā. Pašlaik daļa ražošanas notiek Rīgas vēsturiskajā centrā – A. Briāna ielā, kas savulaik bija ražošanas zona, bet tagad par tādu vairs to dēvēt nevar. Vēsturiski tur bija Rīgas šampanieša rūpnīca, kas vēlāk pārtapa par uzņēmumu Rīgas vīni un īsi pirms gadsimta mijas tika pievienots AS Latvijas balzams. Divas ražotnes salīdzinoši nelielā attālumā nozīmē, ka notiek funkciju dublēšanās un lielie iekšējo pārvadājumu apjomi, kas izmaksu pieauguma apstākļos kļūst arvien apgrūtinošāka un uzņēmuma konkurētspēju graujoša. Rīgas perspektīvā A. Briāna iela pakāpeniski pārvērtīsies par labas klases biroju un dzīvokļu mikrorajonu, tāpēc ražošana šajā teritorijā būs apgrūtināta. Šis transformācijas laiks varētu būt četri līdz pieci gadi, kas sakrīt ar iecerētā investīciju projekta realizācijas laiku.

Kādu rīcību no uzņēmuma varētu sagaidīt, ja valdība lēmumu par investīciju projektu nepieņems vai arī to kaut kādu iemeslu dēļ noraidīs?

Šāds notikumu attīstības scenārijs nav apspriests, līdz ar to nevaru sniegt atbildi par tālāko rīcību. Tas būtu negatīvs signāls visiem investoriem, jo īpaši ražotājiem. Vēl jo vairāk, ja tas tiktu attiecināts uz uzņēmumu, kurš pērn Latvijas valstij kopumā nodokļus samaksājis 53,16 milj. eiro, bet visa grupa kopā 61 milj. eiro, un nodarbinājis vairāk nekā 600 strādājošo tieši uzņēmumā, kam klāt jāpieskaita vēl pakalpojumu sniedzēju darbinieku daļa un arīdzan samaksāto nodokļu daļa.



