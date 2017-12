FKTK vadītājs: Nākamais gads finanšu sektoram solās būt bez liekiem satricinājumiem

«Nākamais gads kopumā solās būt bez liekiem satricinājumiem finanšu sektorā - stabils un plānoto peļņu nesošs visos segmentos. Labs pārsteigums mums visiem būtu kāda izcila tehnoloģiska inovācija – tāds būtu mans novēlējums,» teica Putniņš.

FKTK norādīja, ka «FinTech» un banku sektora turpmākā attīstība ir nopietnu pārmaiņu priekšā, tostarp banku sektors varētu būt dzinējspēks šajā virzienā. «Būs jārod līdzsvars starp tehnoloģiju straujo attīstību un šo inovāciju riska līmenim piemērotu regulējumu, risku pārvaldību un atbilstības kontroli. Bankām būs jānodrošina klienta datu, informācijas pieejamība trešajai pusei, kas piedāvās jaunus risinājumus visiem klienta finanšu darījumiem vienkopus jaunā lietotnē vai kā citādi. Tās ir jaunas iespējas un jauni izaicinājumi,» pauda komisijā.

Tāpat komisijā atzina, ka Rīga kā Baltijas metropole šajā ziņā sniedz iespējas, jo ir arī viens no Baltijas-Ziemeļeiropas reģiona finanšu kompetences centriem - šeit ir liels skaits augsti kvalificētu finanšu, informācijas tehnoloģiju (IT) jomas speciālistu un attīstīti banku pakalpojumi. «Tas ir arī jautājums par starptautisko konkurētspēju, kā to veicināsim īstenotajā uzraudzības procesā, jo esam ieinteresēti mūsu finanšu pakalpojumu eksportā. Tāpēc notiek dialogs ar industriju un jauno pakalpojumu attīstītājiem ir atvērts tā saucamais smilškastes režīms,» piebilda FKTK.

FKTK ir autonoma iestāde, kas regulē un pārrauga Latvijas banku, krājaizdevu sabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas starpnieku, finanšu instrumentu tirgus dalībnieku, privāto pensiju fondu, maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu darbību. Kopumā FKTK uzrauga vairāk nekā 300 finanšu sektora dalībnieku.