FOTO: Eversheds Sutherland Bitāns kļūst par Baltijas First North sertificēto konsultantu

Zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns kopš 10.jūlija kļuvis par Baltijas sertificēto konsultantu First North tirgū, informē biržas Nasdaq Riga pārstāvji.

Šī statusa iegūšana ļauj Eversheds Sutherland Bitāns sniegt savus pakalpojumus un konsultēt potenciālos Nasdaq Baltic First North uzņēmumus visās trijās Baltijas valstīs.

Nasdaq Baltic First North ir alternatīvais tirgus, kur maziem un vidējiem uzņēmumiem piesaistīt kapitālu attīstībai. First North prasības ir zemākas, salīdzinot ar regulētā tirgus prasībām, tādējādi augošiem uzņēmumiem ir vieglāk kļūt publiskiem. Sertificētā konsultanta uzdevums ir sniegt uzņēmumam atbalstu sagatavošanās procesā, kā arī vēlāk nodrošināt, lai uzņēmums izpilda First North noteikumu prasības.

«Pēdējos gados mūsu Baltijas Evershed Sutherland komanda ir bijusi aktīvs padomdevējs kapitāla tirgū. Esam bijuši plecu pie pleca ar dažādiem uzņēmumiem, kas ir meklējuši kapitāla piesaistes iespējas caur obligāciju un akciju kotāciju Nasdaq Baltic Regulētajā tirgū,» stāsta Eversheds Sutherland Bitāns vadošais partneris Agris Bitāns. «Mērķtiecīgi strādājot kopā ar Nasdaq Riga, mēs saredzam First North vēl nerealizēto potenciālu. Šī brīža biznesa vide, kurā kapitāla pieaugums ir daļa no biznesa stratēģijas, ir priekšnosacījums alternatīvā tirgus attīstībai Baltijā un iespēja augošiem uzņēmumiem.»

«Mēs uzskatām, ka, saņemot Sertificētā konsultanta statusu, Eversheds Sutherland Bitāns spēs palīdzēt vēl vairāk maziem un augošiem uzņēmumiem, kas meklē izaugsmi un iespēju īstenot stratēģiskos plānus,» atzīst A. Bitāns.

«Esam gandarīti paplašināt sadarbību ar Evershed Sutherland komandu Baltijā un piešķirt Baltijas Sertificētā konsultanta statusu Latvijas birojam Eversheds Sutherland Bitāns,» teic Nasdaq Baltic Biržas pakalpojumu vadītāja Daiga Auziņa-Melalksne. «Jau iepriekš Eversheds Sutherland Bitāns ir aktīvi strādājis pie kapitāla tirgus attīstības Latvijā. Advokātu biroja gūtā pieredze un kompetence būs noderīga tiem mērķtiecīgajiem uzņēmumiem, kas raugās First North virzienā, lai piesaistītu kapitālu attīstībai.»