FOTO: Lielākie Baltijas M&A darījumi pērn

Arī 2016. gads Baltijā uzņēmumu pirkšanā un pārdošanā (M&A) ir bijis pozitīvs, jaunākajā apskatā norāda AS Prudentia.

2016. gadā kopā tika izziņoti 186 Baltijas M&A darījumi, kas ir par 13 darījumiem jeb 7,5% vairāk nekā 2015. gadā. 2016. gada M&A darījumu skaita pieaugums nav pārsteidzošs, tā kā tieši šāds pozitīvs gada noslēgums tika prognozēts jau iepriekšējā Prudentia M&A FOLIO.

Atskatoties uz vēsturiskajiem darījumiem, eksperti secina, ka Baltijas M&A tirgus tendence atspoguļojas kā ikgadējs darījumu skaita pieaugums. Turklāt kopš 2013. gada Baltijas M&A darījumu skaita summārā ikgadējā izaugsme ir 22,6%. Ar šādu izaugsmes tempu var prognozēt to, ka 2017. gadam ir potenciāls apsteigt 2012. gadu, kad tika izziņoti 212 Baltijas M&A darījumi. Globālais M&A tirgus 2016. gadā bijis reģionāli atšķirīgs. Lielākie pēc kopējo darījumu vērtības tirgi ASV kopā ar Kanādu un Eiropa (globālā tirgus daļa attiecīgi 47,5% un 24,6%) noslēguši 2016. gadu negatīvi – kritums ir bijis gan kopējai darījumu vērtībai, gan darījumu skaitam. Japāna 2016. gadā ir bijis vienīgais M&A reģions, kur pieauga gan darījuma vērtība (2,1%), gan skaits (5,9%).

Neraksturīgi liels kāpums kopējai M&A vērtībai 2016. gadā ir bijis Āfrikas un Tuvo Austrumu reģionam, kas ir pieaudzis par 93,4%. Eksperti 2017. gada M&A intensitāti prognozē ļoti piesardzīgi, ņemot vērā neskaidrības, kas saistītas ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības jeb tā sauktais Brexit, Donalda Trampa ievēlēšanu ASV prezidenta amatā, kā arī gaidāmās prezidenta vēlēšanas Francijā un Vācijā.

2016. gadā 50 Baltijas M&A darījumiem bija publiski pieejamas vērtības, kuru akumulētā summa bija aptuveni 1,4 miljardi eiro.

Ļoti apjomīgs M&A darījums tika izziņots gada noskaņā, kad Rimi Baltic mātes uzņēmums ICA Gruppen paziņoja par lietuviešu UAB Palink iegādi 213 miljonu eiro apmērā. UAB Palink, kas pārstāv 230 IKI veikalus, ir Lietuvas otrs lielākais pārtikas mazumtirgotājs ar aptuveni 15% tirgus daļu. Pēc darījuma noslēgšanās Rimi tirgus daļa Lietuvā tiek lēsta 23% apmērā, kā arī ikgadējas 15 milj. EUR izmaksu sinerģijas, kuras pilnā apmērā plānots realizēt sākot ar 2020. gadu. Ņemot vērā UAB Palink finanšu rādītājus un darījuma summu, sekojošie darījuma koeficienti ieskicējas: 0,3x apgrozījuma un 6,1x operatīvās peļņas (EBITDA) multiplikatori. Jau gada sākumā uzsvērām, ka Baltijas mazumtirdzniecības nozarē, pateicoties tā konjunktūrai, ir gaidāma konsolidācija tirgus daļu paplašināšanas nolūkos.

Šis darījums, kā arī SIA Firma Madara 89 īpašumi izziņotā 31 Elvi veikalu iegāde indicē, ka cīņa par līderpozīcijām Baltijas mazumtirdzniecības sektorā nerimstas.

Kā vēl vienu nozīmīgu darījumu var minēt Polaris Invest un Com Holding savu Starman daļu pārdošanu Elisa uzņēmumam par 151 milj. EUR, kas atbilst 8.4x nopirktā uzņēmuma 2015. gada EBITDA līmenim. Darījumu ģeogrāfiskais izvietojums Kā jau ierasts vienas Baltijas valsts M&A darījumi ir dominējošie pēc ģeogrāfiskā raksturojuma. 2016. gadā 89 darījumos tika pārstāvēta viena un tā pati Baltijas valsts, kas ir par 9 šāda ģeogrāfiskā tipa darījumiem vairāk salīdzinājumā ar 2015. gadu. Turklāt M&A skaits, kad katru darījuma pusi pārstāv divas dažādas Baltijas valstis, 2015. un 2016. gadā ir bijis gandrīz nemainīgs – attiecīgi 21 un 22. Arī 2016. gadam noslēdzoties jāakcentē Igaunijas aktivitāte. Igauņi nopirktā uzņēmuma lomu pārstāvējuši 71 reizi, bet Latvija un Lietuva attiecīgi 44 un 48 reizes. Ja analizē tos darījumus, kur nopirktais uzņēmums un investors pārstāv dažādas valstis, tad atkal izceļas igauņi. 29 M&A darījumos uzņēmumu no Igaunijas ir nopircis investors, kas pārstāv citu valsti. Latvijā un Lietuvā šāda tipa darījumi ir bijuši attiecīgi 21 un 15 reizes. Jau vairākos periodos novērojams tas, ka Baltijas M&A tirgus intensitāte neiet roku rokā ar ekonomikas absolūto izmēru, turklāt igauņi šo savu relatīvi lielāku pievilcību investoru acīs apstiprina jau atkārtoti. Industriju apskats Uzņēmumi, kas pārstāv industriālo un komerciālo pakalpojumu industriju, 2016. gadā ir bijuši vispirktākie, aizņemot 20% no visiem Baltijas M&A darījumiem. 2015. gadā šī paša sektora uzņēmumi veidoja tikai 14%.

Iepriekšējā Prudentia M&A FOLIO dominēja darījumi ar nekustamo īpašumu, kuru starpā tika iegādāti vairāki tirdzniecības centri, taču gadam noslēdzoties nekustamais īpašums aizņem otro vispirktāko nozari ar 17% īpatsvaru, kas ir gandrīz identiskā apmērā kā pērn – 18%. Var secināt, ka jau iepriekš minētajās divās industrijās, kā arī ražošanas nozarē, Baltijas M&A darījumi tiek izziņoti visbiežāk.

Baltijas M&A tirgus 2017. gadā pagaidām ir miglā tīts, kas daļēji skaidrojams ar jau iepriekš pieminētajiem politiskajiem faktoriem. Toties šogad, iespējams, piedzīvosim divus lielāka apjoma darījumus – Latvijas Gāze nodalītā uzņēmuma Conexus Baltic Grid dažu akcionāru aiziešanu, kā arī Modern Times Group (MTG) Baltijas biznesa pārdošanu, paredz eksperti.

Galerijā augstāk iespējams aplūkot, kuri bijuši lielākie Baltijas darījumi 2016.gadā!