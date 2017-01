FOTO: Lielākie M&A darījumi Baltijas valstīs pērn

Baltijas līmenī 2016. gads M&A jomā ir bijis ļoti ražīgs, norāda Sorainen Latvijas biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte Eva Berlaus.

Ir būtiski pieaudzis gan izziņoto darījumu skaits, gan to vērtība. 2016. gads ir bijis īpašs ar salīdzinoši lielu skaitu tādu darījumu, kuru vērtība pārsniedz 100 miljonus eiro. Top 5 lielākie darījumi Baltijā bija DNB/Nordea banku apvienošanās, kas vēl gan ir procesā; Rimi veiktā Palink veikalu tīklu iegāde Lietuvā; Elis veiktā Igaunijas TV/Interneta pakalpojumu tirgus līdera Starman iegāde; Margueritte Fund veiktā Latvijas Gāzes akciju iegāde un Polaris Invest veiktā Starman akciju iegāde Igaunijā. Kā ierasts, no gada uz gadu nav īsti prognozējams M&A aktivitātes sadalījums pa Baltijas valstīm.

Saistītie raksti Šogad turpināsies aktivitāte apvienošanās un pārņemšanas darījumu tirgū

Pagājušajā gadā vislielākā aktivitāte tieši lielo M&A darījumu jomā bija vērojama Igaunijā – 5 no 10 lielākajiem darījumiem Baltijas tirgū ir notikuši tieši Igaunijā, papildus vēl 2 no top 10 darījumiem attiecās uz visām Baltijas valstīm, tātad arī Igauniju.

Lietuvā M&A ziņā 2016. gads ir bijis mērens – izziņotais lielo darījumu skaits ir bijis aptuveni 2016. gada līmenī, savukārt darījumu vērtība augusi tikai pavisam nedaudz. Sliktāk uz kaimiņvalstu fona izskatās Latvija, jo salīdzinot ar 2015. gadu ir krities ne tikai izziņoto lielo M&A darījumu skaits, bet arī būtiski kritusies to kopējā vērtība.

Taču, pēc ekspertes domām, nekādai panikai nav pamata, jo savukārt 2015. gads Latvijā M&A jomā bija izcili labs – notika vairāki ļoti būtiski darījumi. Tik mazā tirgū ir saprotami, ka līdz nākamajam lielāku darījumu vilnim varētu būt kāds brīdis jāpagaida un šķiet, ka 2017. gads Latvijā šajā ziņā varētu būt daudz aktīvāks. Uz to norāda vairāki faktori – pozitīvā ekonomikas izaugsmes prognoze gan Latvijai, gan pārējām Baltijas valstīm; iespējamo stratēģisko investoru rīcībā (Latvijas gadījumā tie pamatā ir no Eiropas valstīm) joprojām ir lieli naudas resursi, kurus viņi ir gatavi investēt; riska un privātā kapitāla sektorā Baltijas valstīs ir gan investēt gatavi fondi, gan fondi, kuru portfeļos ir pārdodami uzņēmumi – pie tam daļai no fondiem Latvija ir līdz šim salīdzinoši mazāk apgūta teritorija; pagājušajā gadā Latvijā bija daudzi uzsākti, bet dažādu iemeslu dēļ nepabeigti darījumi, kur daļa no uzņēmumiem varētu turpināt pārdošanas mēģinājumus šogad, uzsver eksperte.

Galerijā augstāk iespējams aplūkot, kuri, pēc ekspertu aprēķiniem, bija lielākie darījumi Baltijas valstīs pērn! Informāciju apkopoja Sorainen saskaņā ar Mergermarket datubāzes un publiski pieejamo informāciju.