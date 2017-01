Gan Latvijas valsts fondēto pensiju plāni, gan privātie pensiju fondi saviem dalībniekiem 2016. gadā spējuši nodrošināt ieguldījumu pieaugumu: gadā ieguldījumi pensiju fondos nopelnījuši vidēji 2-3,5%.

Kopumā pensiju 2.līmenī jau piektā daļa no aktīviem ir peļņas procenti, kas papildina sociālās apdrošināšanas iemaksas, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) Pensiju fondu apskats par 2016. gadu.

Valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātie līdzekļi palielinās, pieaug gan dalībnieku iemaksas, gan ieguldījumu peļņa, ko nodrošina pensiju pārvadītāji. 2016. gadā uzkrāto līdzekļu apjoms palielinājies par 428 miljoniem, no kā 375 miljoni eiro ir sociālās apdrošināšanas iemaksas, bet 53 miljoni eiro – pensiju fondu dalībnieku iemaksāto līdzekļu peļņa (no kā atskaitīti visi ar līdzekļu pārvaldīšanu saistītie izdevumi). Kopumā 2.pensiju līmenī ir uzkrāti 2,764 miljardi eiro, no tiem 2,3 miljardus veido dalībnieku veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas, bet 447 miljonus – fondu pārvaldītāju nodrošinātā peļņa 2. līmeņa pensiju sistēmas dalībniekiem.

Savukārt privātajos pensiju fondos uzkrātie līdzekļi 2016.gadā pieauguši par 50,2 miljoniem eiro, sasniedzot 380,6 miljonu eiro. Pieaugumu nodrošinājušas dalībnieku iemaksas 71,4 miljonu eiro apmērā un ieguldījumu peļņa 9,1 miljona eiro apmērā. Savukārt privāto pensiju fondu dalībnieki izmaksās no pensiju fondiem gada laikā saņēmuši jau 30,3 miljonu eiro apmērā.

Sociālās nodrošināšanas jautājums Latvijas ilgtspējīgai attīstībai ir ļoti būtisks, saka LKA valdes priekšsēdētāja Sanda Liepiņa.

Tādēļ pozitīvi lūkojamies uz faktu, ka uzkrājumi pensiju 2.līmenī pieaug, un arī pārvaldītāju pienesums ir pozitīvs – kopumā jau piekto daļu no uzkrātajiem pensiju 2.līmeņa līdzekļiem veido pārvaldītāju pienesums. LKA turpinās regulāri informēt par pensiju fondu darbību, lai veicinātu iedzīvotāju izpratnes līmeni un sociālās drošības pieaugumu.