Apple akcijai potenciāls pieaugt par 11%

Pamatojoties uz akcijas cenas grafika analīzi, Oppenheimer analītiķis Ari Valds uzsvēris, ka var gaidīt atbalsta līmeni vidējā termiņā pie 155 dolāru atzīmes, un prognozējams, ka, ņemot vērā iepriekš šajā gadā pieredzēto akcijas cenas spēju izlauzties tehniskajam atbalsta līmenim, tā pieaugs līdz 180 dolāriem.

Laika periodā no 2014.gada līdz 2017.gada sākumam Apple akcijas cena ir bijusi diapazonā no 90 līdz 135 dolāriem, tādējādi tā spēja pieaugt par 45 dolāriem. Eksperts uzskata, ka akcijas cena palielināsies par vēl 45 dolāriem no iepriekš sasniegtā 135 dolāru līmeņa, tādējādi sasniedzot 180 dolārus. Tas būtu pieaugums par 11%, salīdzinot ar šīs nedēļas cenu.

Papildus faktors – akcijas cena pēdējā laikā ir augusi ievērojami straujāk nekā Standard&Poor’s 500 indekss, un eksperts uzskata, ka šāda tendence turpināsies.

Tiesa gan, Oppenheimer eksperts nav vienīgais, kurš sagaida cenas pieaugumu – saskaņā ar FactSet datiem, patlaban 180 dolāri ir vidējais analītiķu noteiktais cenas mērķis.

Jau ziņots, ka šovakar Apple prezentēs jaunos iPhone viedtālruņu modeļus.

